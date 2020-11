The Expanse : la série s'arrêtera avec la saison 6, un acteur star s'en va

Amazon Studio a une bonne et une mauvaise nouvelle pour les fans de "The Expanse" : il y aura bien une sixième saison, mais ce sera la dernière.

The Expanse : bienvenue dans l'opéra galactique

The Expanse est l'adaptation en série de romans de science fiction. L'histoire se déroule 200 ans dans le futur, alors que Mars a été colonisé et que l'univers s'est étendu pour les humains. Certains d'entre eux habitent dans une ceinture d'astéroïdes qu'ils exploitent. Mais ces Ceinturiens vivent dans la pauvreté et bientôt une révolte nait en leur sein afin de combattre pour de meilleurs conditions de vie.

The Expanse ©Amazon Studio

Au milieu de cette lutte des classes et des tensions politiques, nous suivons les aventures de l'équipage d'un vaisseau appelé le Rocinante. Son capitaine, James Holden (Steven Strait), y parcourt la galaxie en compagnie d'une équipe de casse-cous et d'oubliés de la société. Naomi (Dominique Tipper), Amos (Wes Chatham) et Alex (Cas Anvar) forment avec lui une nouvelle famille dysfonctionnelle qui tente de faire régner la paix.

Entre complot politique, révolution, guerre interne, rencontre du troisième type et enquête policière, l'histoire de The Expanse s'étoffe chaque saison pour devenir aujourd'hui tentaculaire et absolument passionnante.

Vers l'infini et au-del... finalement non, on s'arrête là !

Si l'espace est en effet infini, il n'en est pas de même pour la longévité des séries (mis à part Les Feux de l'amour). L'avenir de The Expanse s'est donc scellé sous la forme d'une nouvelle qui va laisser une saveur douce-amère dans le cœur des fans. Le compte Twitter officiel du show vient d'annoncer, par le biais d'une courte vidéo, qu'il y aurait bien une saison 6. Par contre, ce sera la dernière. Nous devrons donc dire au revoir à une des plus grandes séries de science-fiction de l'histoire, et ce probablement début 2022, avec une diffusion à partir de fin 2021.

Un accomplissement néanmoins formidable pour une série qui aurait dû s'arrêter après trois saisons. Mais tel un Rocinante de la télévision, Amazon Studio est venu la sauver du trou noir pour lui offrir un destin bien plus en accord avec ses qualités.

Cette saison 6 devrait, comme les cinq précédentes, être composée de 10 épisodes. Par contre, elle comportera un gros changement dans son casting.

5 petits tour et puis s'Anvar

On apprend en effet également que Cas Anvar ne sera pas de cette sixième partie. L'acteur est pourtant présent depuis les débuts du show et un des piliers de l'équipe créée autour de James Holden. Il y incarne Alex Kamal, le pilote martien du Rocinante, capable d'exploits incroyables au volant du vaisseau aux milles aventures.

The Expanse ©Amazon Studio

Son renvoi du cockpit est dû à ses déboires en dehors de celui-là, l'acteur étant accusé d'agressions sexuelles et de harcèlement sexuel par un certain nombre de femmes. Devant de telles accusations, la production avait lancé une enquête interne en juin qui a donc abouti à la mise à l'écart du Canadien. L'acteur ne sera pas là pour la fin de la série et Holden va devoir se trouver un nouveau chauffeur. Bobbie (Frankie Adams), l'autre Martienne de la troupe, prendra probablement la relève. Quant à l'absence du personnage d'Alex dans la saison 6, elle pourrait se justifier par un de ces deux nœuds scénaristiques : la mort ou le retour du pilote auprès de sa famille dont il parle très souvent. Nous découvrirons la réponse dans quelques semaines.

La cinquième saison sera en effet lancée dès le 16 décembre sur Amazon Prime Video. Un nouvel épisode sera ensuite disponible tous les mercredis. Le 10ème et dernier épisode de cette nouvelle salve sera donc diffusé le 3 février.