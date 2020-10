The Expanse : un trailer et une date de sortie pour la saison 4 de la série de science-fiction d'Amazon

Amazon Studio a dévoilé une première bande-annonce pour la saison 5 de "The Expanse". La série de science-fiction fera son grand retour le 16 décembre en exclusivité sur Amazon Prime Video.

The Expanse : de la page à l'écran

Au départ, The Expanse est une série de romans de science-fiction écrits par James S. A. Corey. Sauf que cet écrivain n'existe pas. Il s'agit en effet du nom de plume du duo formé par Daniel Abraham et Ty Franck. Ce dernier étant l'assistant de George R. R. Martin, père de la saga Game of Thrones, vous comprendrez aisément qu'il est allé à bonne école pour apprendre à créer des mondes imaginaires puissants. Le premier roman, L'Éveil du Léviathan , est sorti en 2014. Six autres ont été publiés depuis. Le prochain, La Colère de Tiamath, sera disponible le 6 janvier 2021.

La série adaptée des livres est lancée en grandes pompes fin 2015 sur Syfy. La chaîne américaine a mis les petits plats dans l'écran, investissant sans compter dans le projet. Une ambition qui fait frétiller les rétines, la qualité des effets spéciaux et de la mise en scène n'ayant pas à rougir face à certaines productions cinématographiques à $200 millions. Malgré un engouement bien réel de la part des fans, Syfy décide de l'annuler après 3 saisons. C'est sans compter sur Amazon Studio, en embuscade de la moindre opportunité en or, qui la récupère pour une diffusion désormais exclusive sur son service de streaming.

Univers étendu

Le début de l'histoire se déroule 200 ans dans le futur, alors que le Système solaire est entièrement colonisé. Le détective Josephus Miller (Thomas Jane ci-dessous) a pour mission de retrouver une jeune femme disparue, Julie Mao (Florence Faivre). Il est bientôt épaulé dans sa tâche par James Holden (Steven Strait), second d'un cargo spatial impliqué dans un incident qui met à mal la paix déjà vacillante qui règne entre les Nations unies, la République du Congrès martien, et les colonies de la ceinture d'astéroïdes. Ce qui ressemble au départ à une simple fugue va dévoiler une vaste conspiration qui menace la survie de l'humanité.

Ce synopsis de la première saison n'est qu'une toute petite partie de l'intrigue générale de la série qui n'a fait que s'étoffer au fil des épisodes : enjeux politiques, problèmes des migrants, recherche d'identité… La richesse de l'univers de The Expanse en fait un des space opera les plus passionnants depuis Battlestar Galactica. La force de la série réside probablement dans sa qualité d'écriture qui n'a jamais baissé. Chaque saison emmène son lot de nouveautés et nous permet de nous plonger toujours plus loin dans ce monde au milieu des étoiles qui traverse des problèmes à la résonance étrangement familière.

On en est où déjà ?

La cinquième saison de la série reprendra alors qu'une multitude d'humains quittent le système solaire à la recherche de nouveaux foyers sur des mondes semblables à la terre, au-delà de l'anneau extraterrestre. Après des siècles d'exploitation de la ceinture d'astéroïde, ses habitants sentent qu'un nouveau départ est possible. Pourtant, le terroriste Marco Inaros prépare une riposte loin d'être pacifiste.

Pour l'équipage du Rocinante et les chefs des planètes intérieures et de la ceinture, le passé et le présent convergent, provoquant des défis personnels dont les répercussions touchent tout le système solaire. Amos (Wes Chatham) revient sur Terre à Baltimore pour affronter son passé et l'héritage d'une vie qu'il s'est pourtant battu pour laisser derrière lui. Naomi (Dominique Tipper) tend la main à son fils dans une tentative désespérée de le sauver de l’influence toxique de son père. Bobbie (Frankie Adams) et Alex (Cas Anvar) affrontent l'effondrement de Mars.

Holden, lui, lutte avec les conséquences de son passé partagé avec la Protomolécule, les extraterrestres qui l'ont construite et le mystère de ce qui les a tués. L'indomptable Drummer (Cara Gee), forte d'un nouvel équipage, se bat pour échapper à qui elle était. Et Avasarala (Shohreh Aghdashloo), refusant d'être mise à l'écart du monde politique, se fait entendre pour empêcher une attaque terroriste sans égal dans l'histoire.

La nouvelle saison sera lancée dès le 16 décembre sur Amazon Prime Video. Un nouvel épisode sera ensuite disponible tous les mercredis. Le 10ème et dernier épisode de cette 5ème salve sera donc diffusé le 3 février.