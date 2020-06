The Falcon & The Winter Soldier : Marvel présente l'US Agent à travers une courte vidéo

Marvel vient de partager une courte vidéo qui présente le personnage US Agent. Ce dernier, très connu des lecteurs de comics, sera introduit à l'occasion de la série "The Falcon & The Winter Soldier".

Cet été, Marvel Studios et Disney + vont présenter leur première série télévisée du Marvel Cinematic Universe. Il s'agit de The Falcon & The Winter Soldier. Dirigé par Malcolm Spellman, le show présentera les tribulations de Faucon et du Soldat de l'Hiver toujours respectivement interprétés par Anthony Mackie et Sebastian Stan. Les deux hommes vont devoir se lancer à la poursuite du Baron Zemo. Parallèlement, le gouvernement met en place un nouveau super-soldat pour remplacer Captain America au détriment de Faucon. Il s'agit de l'US Agent.

Mais qui est l'US Agent ?

Pour informer les néophytes, Marvel Studios a partagé une courte vidéo animée pour présenter John Walker, alias US Agent. Ce dernier est créé en 1986 par Mark Gruenwald et Paul Neary. Il apparaît pour la première fois sous l'identité de Super-Patriot dans un des comics de Captain America. Il a ensuite été redéfini comme une nouvelle incarnation de Captain America avant de devenir l'US Agent.

John Walker s'engage dans l'armée américaine pour honorer la mémoire de son défunt frère sacrifié en patriote. Après son séjour militaire, un de ses amis lui parle du programme Power Broker. Une expérience gouvernementale cherchant à reproduire le sérum du super-soldat. John Walker accepte d'y participer et récupère alors des performances surhumaines. Il va ensuite s'opposer à Captain America en tentant de le discréditer pour prendre sa place. Mais très vite les deux hommes vont devenir amis et œuvrer pour la même cause : la justice.

Ainsi, US Agent sera bien dans le show The Falcon & The Winter Soldier. Il apparaîtra vraisemblablement comme un antagoniste pour Faucon. Ce dernier va tenter de protéger le bouclier de Steve Rogers et de s'imposer comme le nouveau Captain America malgré la réticence du gouvernement américain. L'administration préférant John Walker dans la peau de l'icône. US Agent sera un élément important de la série, d'où cette courte vidéo informative.

Pour rappel, The Falcon & The Winter Soldier, outre les retours d'Anthony Mackie et de Sebastian Stan, ramènera également Emily VanCamp dans la peau de l'agent Carter et Daniel Brühl sous le masque du Baron Zemo. L'Agent US sera quant à lui interprété par Wyatt Russell. La série n'a pas encore de date de sortie officielle mais est attendue cet été sur Disney +.