The Family Stallone : les premières images de la téléréalité de Sly se dévoilent

La star de "Rocky" et "Rambo" se lance dans la téléréalité avec "The Family Stallone". Au vu des premières images, Sly ne voulait apparemment pas se lancer dans un tel projet, mais a fini par se laisser convaincre.

Sylvester Stallone dévoile sa vie de famille

Après la série Tulsa King, dans laquelle il incarne un mafieux fraîchement sorti de prison qui prend le contrôle d'une ville de l'Oklahoma, Sly refait équipe avec Paramount+. Avec The Family Stallone, la star de Rambo et Rocky invite ses fans à suivre sa vie de famille. Les spectateurs pourront en apprendre davantage sur sa compagne Jennifer Flavin ainsi que sur leurs trois filles, Sophia, Sistine et Scarlet. S'il était visiblement sceptique à l'idée de se lancer dans ce projet, l'acteur a fini par craquer.

The Family Stallone ©Paramount+

Les premières images du programme révèlent évidemment un clan soudé. Dans la bande-annonce qui met l'accent sur l'humour, les nombreuses activités et la complicité entre les différents membres de sa famille, Sylvester Stallone déclame notamment l'une des phrases emblématiques de Rocky Balboa sous le regard de ses proches :

L'important c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant.

Des invités de renom

The Family Stallone présentera donc un clan de "gagnants", qui ne se laisse jamais abattre et qui fait preuve d'une positivité à toute épreuve. Une sorte de rencontre improbable entre la saga sur le célèbre boxeur de Philadelphie et L'Incroyable famille Kardashian, incontournable modèle en matière de téléréalité. Sylvester Stallone est loin d'être la première star hollywoodienne à participer à ce type d'émissions. Mark Wahlberg est par exemple apparu dans Wahlburgers.

The Family Stallone ©Paramount+

Les fans de Sly pourront par ailleurs croiser des célébrités au fil des différents épisodes, dont Al Pacino et Dolph Lundgren, avec lesquels le comédien, scénariste et réalisateur partage un moment convivial sur ces premières images.

Aux États-Unis, The Family Stallone débutera sur Paramount+ dès le 17 mai prochain. La date de diffusion française n'a pas encore été annoncée. En attendant, retrouvez la bande-annonce en tête d'article.