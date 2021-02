The First Lady : Gillian Anderson incarnera une célèbre Première dame dans une série

Toujours autant sollicitée par la télévision, Gillian Anderson interprétera Eleanor Roosevelt dans "The First Lady", la nouvelle série anthologique produite par Showtime. Un nouveau rôle qui semble la conforter à jouer régulièrement les figures historiques...

Une habituée des séries

Depuis vingt-huit ans maintenant, Gillian Anderson est devenue une actrice récurrente de la télévision américaine. Révélée par X-Files en 1993, elle a porté avec brio durant 218 épisodes le costume de l'agent Dana Scully. Depuis, elle a poursuivi une honorable carrière télévisuelle. En effet, on se souvient de ses performances dans Hannibal, The Fall ou bien encore Sex Education.

En outre, Gillian Anderson s'est régulièrement illustrée au cinéma dans Le Dernier Roi d'Ecosse, L'Enfant d'en Haut, Shadow Dancer et bien évidemment les longs-métrages X-Files. A noter également que l'actrice est une passionnée de théâtre depuis sa jeunesse. Par conséquent, depuis le début des années 2000, elle se signale régulièrement sur les planches. Une actrice complète, en somme.

Dana Scully (Gillian Anderson) - X-Files ©NBC

Honneur aux Dames

Gillian Anderson interprétera Eleanor Roosevelt, dans la première saison de la série anthologique The First Lady. Pour rappel, le show se concentrera sur la vie personnelle et politique de ces Premières dames américaines qui sont souvent dans l'ombre de leurs maris Présidents. Pourtant, ces femmes jouent un rôle capital dans les décisions qu'ont pris les plus grands chefs d'Etat. De ce fait, la saison 1 va se concentrer sur Madame Roosevelt ainsi que Michelle Obama et Betty Ford. Ces deux dernières seront respectivement interprétées par Viola Davis et Michelle Pfeiffer. En ce qui concerne le reste du casting, il se compose de Judy Greer (Nancy Howe), Aaron Eckhart (Gerald Ford), Jayme Lawson (Michelle Obama jeune), Kristine Froseth (Betty Ford jeune) et Rhys Wakefield (Dick Cheney).

Eleanor Roosevelt est la First Lady qui a occupé le plus longtemps cette fonction (de 1933 à 1945). Surtout, elle est la première à avoir donné une autre dimension à ce rôle. Femme très engagée, elle a toujours laissé parler ses convictions sans se cacher. Ainsi, elle a eu une grande influence sur la politique intérieure et extérieure exercée par son mari. Sans elle, les Etats-Unis ne seraient peut-être pas intervenus durant la Seconde Guerre mondiale. De même, son engagement profond contre le racisme a fait d'elle l'une des grandes figures des droits civiques à l'époque. Enfin, il faut se rappeler que son investissement dans les combats auxquels elle croyait était tel qu'elle tenait régulièrement des conférences de presse et animait des émissions de radio. Une féministe et une progressiste avant l'heure, donc.

Gillian Anderson et les rôles historiques

Ce n'est pas la première fois que l'actrice joue des personnages célèbres. En effet, on se souvient de son rôle dans la série Any Human Heart, dans lequel elle incarnait Wallis Simpson, la Duchesse de Windsor. De même, elle joua le personnage d'Edwina Mountbatten, dernière vice-reine des Indes Britanniques dans Le Dernier Vice-Roi des Indes. Surtout, l'actrice américaine a marqué les esprits de la saison 4 de The Crown en interprétant la célèbre Première Ministre Margaret Thatcher. Un rôle qui lui a d'ailleurs permis d'être nommée cette année aux Golden Globes.

Margaret Thatcher (Gillian Anderson) - The Crown ©Netflix

L'actrice est donc plus que rodée pour établir une nouvelle performance. Amy Israel, vice-présidente exécutive des programmes de Showtime a d'ailleurs déclaré à propos de l'actrice :

Gillian Anderson est une actrice d’une portée incroyable et d’un talent exquis – elle est le choix parfait pour compléter ce trio puissant, qui incarnera ces femmes iconiques.

A l'heure actuelle, aucune date n'a encore été officialisée pour la diffusion de The First Lady.