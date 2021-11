The First Lady : Viola Davis dans la peau de Michelle Obama sur les premières images

La comédienne Viola Davis se dévoile enfin dans la peau de Michelle Obama dans les premiers clichés de la future série « The First Lady » de Cathy Schulman qui sera prochainement diffusée sur Showtime.

C'est quoi The First Lady ?

La série The First Lady, dirigée par Cathy Schulman, va se concentrer sur le destin de trois femmes influentes à différentes époques. En effet, le but du show est de retracer le quotidien de trois femmes mémorables à la Maison Blanche : Michelle Obama, Betty Ford et Eleanor Roosevelt. La première saison de cette série politique, attendue au printemps 2022 sur Showtime, se concentrera sur la vie personnelle et politique de ces trois premières dames des Etats-Unis. Pour incarner ces trois femmes américaines, Viola Davis a été choisie pour camper Michelle Obama, Michelle Pfeiffer sera Betty Ford et Gillian Anderson prêtera ses traits à Eleanor Roosevelt.

The First Lady ©Showtime

La première saison contiendra 10 épisodes, tous mis en scène par Susanne Bier. Le showrunner sera Cathy Schulman, qui a notamment produit des films comme Dark Places ou The Voices. Le reste de la distribution se compose notamment de Aaron Eckhart, Dakota Fanning, Regina Taylor ou encore Kiefer Sutherland.

Les comédiennes se dévoilent

Entertainment Weekly a obtenu les premiers clichés de la série. L'occasion de voir les trois comédiennes dans la peau de ces femmes politiciennes. Viola Davis, également productrice exécutive, incarnera donc Michelle Obama. L'actrice, lauréat d'un Oscar, s'est énormément renseignée sur la vie de Michelle Obama. Elle a commencé par lire ses mémoires, Becoming, qui explore ses huit années à la Maison Blanche, avant de signer pour The First Lady. Puis, elle a ensuite étudié le documentaire Netflix sorti en 2020 consacré à l'ancienne Première Dame, pour perfectionner ses gestes. Violas Davis est en tout cas ravie d'incarner Michelle Obama à l'écran, comme elle l'a déclarée au micro de Entertainment Weekly :

Je me sens très protectrice envers Michelle. C'est notre travail en tant que comédien de ne pas juger les personnages que nous incarnons, mais j'ai fini par penser qu'elle était juste incroyable !

The First Lady ©Showtime / Entertainme Weekly

Michelle Pfeiffer a quant à elle été choisie pour camper Betty Ford. Selon Cathy Schulman, showrunner de The First Lady, Michelle Pfeiffer est le choix parfait :

Michelle a eu un rôle très important à jouer. La vie de Betty était souvent incontrôlable à cause de sa dépendance. Michelle est une actrice belle et cassante, vulnérable et forte, tout en même temps. C'est ce dont nous avions besoin pour incarner Betty.

Enfin, Gillian Anderson, après avoir tournée dans The Crown, a été engagée pour camper Eleanor Roosevelt dans The First Lady. La série étudiera notamment sa relation avec Lorena Hickok. Susanne Bier est en tout cas ravie de la présence de la comédienne :

Il y a une sorte de poésie chez Gillian. Je suis tombée amoureuse de ces trois comédiennes.

The First Lady est donc attendue courant 2022 sur Showtime. En attendant, on vous laisse avec ces superbes photos publiées par Entertainment Weekly :