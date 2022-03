The Flash va devenir la plus longue série du Arrowverse

"The Flash" reviendra pour une saison 9 et deviendra ainsi la série du Arrowverse la plus longue. Une annonce faite par la CW avec le renouvellement d'autres programmes, dont "Riverdale".

The Flash aura une saison 9

Le Arrowverse a débuté en 2012 avec le lancement de la série Arrow. Un programme super-héroïque qui allait permettre de lancer tout un univers connecté sur la CW. Par la suite, la chaîne américaine a offert leur propre show à Flash (2014), Supergirl (2015) et d'autres personnages secondaires d'Arrow (Legends of Tomorrow, 2016). Les années ont passé et le héros à capuche s'est imposé comme le leader du groupe. Un statut qu'il a assumé pendant huit saisons avant de tirer sa révérence en 2020. Ce qui n'a pas empêché les autres séries de se poursuivre. Du moins, certaines.

The Flash ©The CW

Car si Supergirl a aussi eu droit à sa conclusion en 2021 avec une sixième saison, Barry Allen, de son côté, va continuer son combat dans The Flash. Le show a en effet été renouvelé par la CW (via TV Line) pour une saison 9. Ce qui en fera donc officiellement le show du Arrowverse le plus long. Pas sûr que la chaîne trouvera un autre programme dans la même veine capable de tenir aussi longtemps. Eventuellement, on imagine bien Legends of Tomorrow continuer encore quelques temps (même si rien n'est confirmé), mais concernant un show comme Batwoman, qui vient de conclure sa saison 3, rien n'est moins sûr.

Riverdale également renouvelée

Outre The Flash, la CW a également renouvelé une autre série phare de sa programmation avec Riverdale. La série reviendra donc pour une saison 7, alors que la sixième est encore en cours de diffusion (disponible sur Netflix). Du côté des séries "plus récentes", Superman & Lois aura une saison 3, tout comme Walker et Kung Fu, tandis que Nancy Drew reviendra pour une quatrième saison, et qu'All American ira au moins jusqu'à une saison 5.

Au total, sept séries ont donc été renouvelées pour une saison supplémentaire. La chaîne a encore d'autres programmes qui restent dans le flou quant à leur avenir. Mais une décision devrait être prise prochainement.