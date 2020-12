The Flight Attendant : la série avec Kaley Cuoco arrive en France

"The Flight Attendant", nouvelle série HBO Max portée par Kaley Cuoco ("The Big Bang Theory"), va prochainement être diffusée en France. La série sera proposée en 2021 par Warner TV.

The Flight Attendant c'est quoi ?

Après avoir été révélée dans Charmed, Kaley Cuoco a fait les beaux jours de The Big Bang Theory. Plus récemment, on l'a vue dans un tout autre genre en prêtant sa voix à l'héroïne d'Harley Quinn. Elle y est d'ailleurs parfaite et on vous recommande chaudement cette série animée déjantée. Maintenant, pour revoir l'actrice en chair et en os, direction The Flight Attendant, nouveau programme de HBO Max.

Dans cette série, tirée du roman de Chris Bohjalian, elle interprète Cassandra Bowden, une hôtesse de l'air. Cette dernière, en escale à Dubaï, va passer la nuit avec un homme tout juste rencontré. À son réveil, l'homme est allongé dans le lit de leur chambre d'hôtel, mort, visiblement assassiné. Sauf que Cassandra ne se souvient de rien. Paniquée, elle décide de quitter les lieux sans ne rien dire et de retourner à New York. Mais rapidement une enquête est menée et des agents du FBI la retrouve pour l'interroger.

The Flight Attendant ©HBO Max

The Flight Attendant est un thriller paranoïaque en huit épisodes de 52 minutes, pouvant rappeler la récente série Homecoming - il était également question d'un problème de mémoire. On la doit à Steve Yockey, tandis que le casting se compose, en plus de Kaley Cuoco, de Michiel Huisman, Zosia Mamet, ou encore Michelle Gomez.

Kaley Cuoco atterrit sur Warner TV

La série étant diffusée sur HBO Max depuis le 26 novembre, on ne savait pas encore avec certitude si elle allait être disponible en France. Et si oui, sur quelle chaîne/plateforme. Car si les programmes HBO sont diffusés sur OCS, pour ceux certifiés HBO Max, c'est un peu plus compliqué et au cas par cas. OCS a par exemple récupéré Love Life, la série avec Anna Kendrick, tandis que Raised by Wolves, réalisée en partie par Ridley Scott, a terminé sur Warner TV. C'est justement cette dernière qui a annoncé l'acquisition de The Flight Attendant.

Dans un communiqué de presse, Warner TV précise que la série sera diffusée en 2021, mais sans donner encore de date. Reste une bonne nouvelle pour pouvoir découvrir The Flight Attendant en France. Pour patienter, vous pouvez (re)voir ici la bande-annonce.