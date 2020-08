The Flight Attendant : Michelle Gomez dans la série HBO Max avec Kaley Cuoco

"The Flight Attendant" est la prochaine série de HBO Max. Le thriller avec Kaley Cuoco raconte l'histoire d'une hôtesse de l'air qui voit sa vie basculer soudainement. Pour ce qui est du casting, Michelle Gomez rejoint l'ancienne actrice de "The Big Bang Theory".

C’est quoi la série The Flight Attendant ?

Prévue sur HBO Max, The Flight Attendant raconte l’histoire de Cassie, une hôtesse de l’air. Celle-ci se réveille un jour dans un hôtel avec un homme mort à ses côtés, sans aucun souvenir de ce qu’il s’est passé. Prise de panique, Cassie n’appelle pas la police et décide de rejoindre ses collègues à l’aéroport comme si de rien n’était. Arrivée à New York, elle est questionnée par le FBI sur ses récents voyages. Impossible pour Cassie de se rappeler ce qu’il s’est passé la nuit d’avant. Elle se demande alors si elle pourrait être la meurtrière.

The Flight Attendant est une série adaptée du livre du même nom par Chris Bohjalian. La série est décrite entre le thriller et la comédie noire, et Kaley Cuoco prêtera ses traits au personnage de Cassie. L’actrice est principalement connue pour son rôle dans la comédie The Big Bang Theory où elle a interprété le rôle de Penny pendant 12 ans. Au casting, on retrouve Michiel Huisman, Colin Woodell, Zosia Mamet, Merle Dandridge ainsi que Griffin Matthews. En plus de ces acteurs annoncés par le site Deadline, Michelle Gomez aura aussi un rôle dans The Flight Attendant.

Le casting de The Flight Attendant se précise

Michelle Gomez jouera Miranda dans la série, une businesswoman intelligente avec des problèmes de gestion de colère qui rencontre Cassie à Bangkok. L’actrice remplacera Sonoya Mizuno, qui a initialement été castée dans ce rôle. La storyline de ce personnage a été retravaillée, ce qui a mené à un changement de casting.

Michelle Gomez est une actrice à la filmographie bien remplie. On a pu la voir dans Doctor Who il y a quelques années dans le rôle de Missy (l’ennemie ultime du Docteur). Depuis 2018, on peut voir l’actrice dans Les Nouvelles aventures de Sabrina. La quatrième partie sortira cette année et sera la dernière, souvenez-vous que Netflix a annulé la série en juillet dernier. Dans cette adaptation des comics, Michelle Gomez incarne Mary Wardwell / Madam Satan / Lilith.

Il n’y a pas encore de date de diffusion pour The Flight Attendant.