The Flight Attendant saison 2 : Kaley Cuoco de retour dans le teaser

Les premières images de la saison 2 de "The Flight Attendant" annoncent une suite mouvementée et pleine de surprises. L'hôtesse de l'air interprétée par Kaley Cuoco connaît une vie aux rebondissements qui nous tiennent en haleine.

The Flight Attendant, montez à bord

La talentueuse Kaley Cuoco est de retour ! Elle continue d'éblouir les écrans de télévision. Depuis le début des années 2000, elle se montre constamment sur le petit écran. De son rôle dans Charmed aux douze saisons de The Big Bang Theory, l'actrice américaine explore un registre beaucoup plus dramatique avec The Flight Attendant. Après une première saison réussie, nommée aux Emmy Awards et aux Golden Globes, Kaley Cuoco passe la seconde dans le développement de son personnage Cassie Bowden.

L'hôtesse de l'air compte bien marquer les esprits une nouvelle fois. Au début de la première saison, Cassie se réveille aux côtés d'un homme avec qui, la veille, elle passe une soirée d'exception. Seul problème à son réveil, en voyant sa main couverte de sang, elle s'aperçoit que l'homme est mort. Suspectée d'homicide par le FBI, la jeune femme voit sa vie basculer.

The Flight Attendant © HBO Max

Dans ce teaser dévoilé par HBO Max, la blonde se présente comme une alcoolique après quelques déboires avec la boisson. Toujours hôtesse de l'air, Cassie déménage à Los Angeles. Ces nouveaux choix de vie lui permettent de vivre plus sereinement. Pourtant, elle garde en elle bien des secrets qui vont, une nouvelle fois, transformer son existence en un sacré bordel. Jusqu'à se dédoubler dans la bande-annonce !

Warner TV comme diffuseur français

Si la nouvelle saison possède une date de sortie aux États-Unis pour le 21 avril 2022 sur HBO Max, il y a fort à parier que la série créée par Steve Yockey arrivera très prochainement en France. Pour rappel, Warner TV a diffusé l'année dernière les huit épisodes de la première saison. Bis repetita (a priori) en 2022 concernant la deuxième saison, sauf surprise.

Pour épauler l'actrice américaine, Zosia Mamet (Annie Mouradian) et Griffin Matthews (Shane Evans) reviennent, tout comme Rosie Perez (Megan Briscoe). The Flight Attendant saison 2 arrive très bientôt.