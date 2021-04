The Flight Attendant sur Warner TV : c'est quoi cette série avec Kaley Cuoco ?

On vous dit tout sur "The Flight Attendant", une série HBO Max jusqu'alors inédite en France qui débarque sur Warner TV. En tête d'affiche du show, une star de l'iconique "The Big Bang Theory" : Kaley Cuoco !

The Flight Attendant : de quoi ça parle ?

Initialement diffusée sur HBO Max, The Flight Attendant s'articule, comme son nom l'indique, autour d'une hôtesse de l'air - appelée Cassandra. Dotée d'un caractère bien trempé, la jeune femme est une fêtarde invétérée avec un léger penchant pour l'alcool. Tout bascule pour l'héroïne quand elle se réveille un matin à Bangkok. Premier problème : la jeune femme a une affreuse gueule de bois. Le second, légèrement plus embêtant : un cadavre repose à ses côtés. Celui d'Alex Sokolov, rencontré sur son vol à destination de la Thaïlande.

Terriblement choquée par cette découverte inattendue - et inquiète que la police la pense coupable -, Cassandra décide de prendre la fuite. L'hôtesse de l'air va alors tenter de reprendre sa vie comme si de rien n'était, mais c'était sans compter sur l'intervention du FBI. Ces derniers enquêtent en effet sur la mort du malheureux, qui se trouvait être un riche héritier. Poussée dans ses retranchements, Cassandra décide de tout faire pour se souvenir et comprendre ce qui s'est réellement passé à Bangkok.

Cassandra (Kaley Cuoco) - The Flight Attendant ©HBO Max

On doit la création de ce nouveau show à Steve Yockey (Supernatural). À la réalisation, Susanna Fogel (The Wilds). Basée sur un concept classique qui n'est pas sans rappeler celui de The Night Of, The Flight Attendant use d'un ton résolument cynique tout au long de ses huit épisodes. Il faut savoir que la série a pour origine un roman du même nom écrit par l'Américain Chris Bohjalian. Plusieurs ouvrages de l'auteur ont d'ores et déjà donné lieu à des adaptations, à l'image d'Une vie pour une autre, portée par Sissy Spacek (Carrie au bal du diable).

The Flight Attendant : avec qui ?

Le programme peut se targuer d'avoir un casting de choix. Pour commencer, les afficionados de la sitcom désormais culte The Big Bang Theory auront le plaisir d'y retrouver Kaley Cuoco ! La talentueuse interprète de Penny se glisse ici dans la peau de Cassandra. À ses côtés, de nombreux visages bien connus des spectateurs...

On renoue ainsi avec un ancien de Game of Thrones, Michiel Huisman, second interprète du ténébreux Daario Naharis dans la série à succès. Autre grosse tête, T.R. Knight, qui prêtait ses traits au touchant Georges O'Malley dans Grey's Anatomy. Merle Dandridge, star de Greenleaf, est elle aussi de la partie, tout comme Zosia Mamet (Under the Silver Lake). Griffin Matthews (Dear White People), Michelle Gomez (Les Nouvelles aventures de Sabrina), Colin Woodell (The Originals) et Rosie Perez (Birds of Prey) complètent le casting de The Flight Attendant.

Déjà un petit succès

Outre-Atlantique, la série HBO Max semble avoir conquis les spectateurs et la critique. Pour preuve, elle a été nommée à plusieurs reprises dans de prestigieux festivals, dont les célèbres Golden Globes. Sans grand étonnement, la performance de Kaley Cuoco dans le programme lui a également valu une nomination !

The Flight Attendant ©HBO Max

Autre preuve du succès de The Flight Attendant : peu après le final de la saison 1, HBO Max a annoncé le renouvellement de la série pour une seconde salve d'épisodes !

Si vous voulez découvrir ce programme tragi-comique plus que prometteur, rendez-vous sur Warner TV dès le mardi 27 avril !