The Forbidden Game : une nouvelle série fantastique par l'équipe de Vampire Diaries

Après "Vampire Diaries", dont la dernière saison a été diffusée en 2017, LJ Smith va voir d'autres de ses romans être adaptés pour le petit écran avec "The Forbidden Game".

L’équipe derrière Vampire Diaries va développer la trilogie de romans d’horreurs pour jeunes adultes de LJ Smith, The Forbidden Game. Les trois livres, intitulés The Hunter (Le Chasseur en français), The Chase (La Poursuite) et The Kill (L’Affrontement), avaient été publiés en 1994. Greg Berlanti, Sarah Schechter et David Madden seront les producteurs exécutifs du projet pour Warner Bros Television. On ne connait pas encore le nom du futur showrunner de la série, actuellement recherché.

The Forbidden Game est une trilogie d’horreur pour adolescents dans laquelle une fille nommée Jenny et six amis participent à un jeu ressemblant à Jumanji. Le jeu les projette dans différents mondes d’ombres dans lesquels ils doivent affronter leurs pires cauchemars pour ne pas mourir et voir leurs âmes être emprisonnées pour toujours.

Les enjeux sont décidés par Julian, un garçon énigmatique qui se déplace librement entre les mondes. Jenny est déterminée à sauver sa vie et celles de ses amis, mais lorsqu’elle tombe amoureuse de Julian, sa loyauté est testée au-delà de ce qu’elle a jamais expérimenté.

Comme pour le futur showrunner, on ne connaît pas encore les noms des acteurs qui joueront dans la série.

Une troisième adaptation des livres de LJ Smith avec The Forbidden Game

The Forbidden Game sera la troisième adaptation en série de livres de LJ Smith. La première, Vampire Diaries, racontait l’histoire d’Elena Gilbert, une adolescente de 17 ans qui poursuit ses études au Mystic Falls High après la mort de ses parents. Elle rencontre alors deux frères, Stefan et Damon Salvatore. Peu de temps après, elle découvre qu’ils sont en fait des vampires.

Outre Vampire Diaries, diffusée pendant huit saisons de 2009 à 2017, The Secret Circle avait aussi été adapté pour le petit écran, toujours sur CW. La série était centrée sur Cassie, une adolescente californienne qui doit retourner vivre dans la ville où sa mère a grandi lorsque celle-ci meurt dans d’étranges circonstances. Cassie découvre alors qu’elle est une sorcière. Diffusée en 2011 et 2012, la série n’avait en revanche eu droit qu’à une saison.

The Forbidden Game n’en est encore qu’au début de son développement, et on ne connaît donc pas encore sa date de diffusion.