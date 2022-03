The Full Monty : Disney+ annonce une série avec les acteurs du film

"The Full Monty" avec Robert Carlyle va avoir droit à une suite. Une mini-série est en préparation chez Disney+. L'histoire se déroulera vingt-cinq ans après le film et verra revenir le casting original.

The Full Monty, la comédie qui ose

En 1997 Peter Cattaneo nous offrait la géniale comédie The Full Monty. Se déroulant dans le nord de l'Angleterre, le film met en scène Robert Carlyle dans le rôle d'un père divorcé et au chômage qui peine à garder le contact avec son fils. Inspiré par les Chippendales, il va monter son propre groupe de strip-teaseurs avec d'autres hommes en galère et au sex appeal limité.

Ainsi, The Full Monty se présente comme une comédie décalée, mais également portée par un discours social. Car Peter Cattaneo présente le milieu ouvrier frappé directement par la crise de la métallurgie des années 1980. Et plutôt que de traiter le sujet avec misérabilisme, le réalisateur opte pour la joie et la bonne humeur. Un choix judicieux puisque le film a été un énorme succès avec plus de 250 millions de dollars au box-office mondial et des nominations en 1998 aux Oscars, aux César, aux Golden Globes et aux BAFTA. Considéré aujourd'hui comme un film culte, il est notamment devenu mémorable pour ses scènes de danses et sa bande originale - dont Hot Stuff de Donna Summer.

Un striptease en série

The Full Monty va donc avoir une seconde vie grâce à Disney+. Dans un communiqué de presse, on apprend que le service de streaming vient de lancer le tournage d'une mini-série tirée du film. L'histoire se déroulera 25 ans après les événements du long-métrage. Les personnages sont de retour et peinent encore à survivre dans la ville de Sheffield. L'économie étant toujours au plus mal. Le groupe va donc se réunir avec une nouvelle idée originale pour s'en sortir.

On retrouvera donc au casting de la série les acteurs d'origine. Robert Carlyle sera de la partie, tout comme Mark Addy, William Snape, Steve Huison, Tom Wilkinson, Paul Barber, Hugo Speer et Lesley Sharp. Ils seront accompagnés de nouveaux personnages, notamment les enfants et les petits enfants des personnages. En plus de cette annonce, Disney+ a offert une première photo de l'équipe réunie.

Série The Full Monty ©Disney+

La série The Full Monty sera écrite par Simon Beaufoy et Alice Nutter, et réalisée par Andrew Chaplin et Catherine Morshead. Huit épisodes ont été commandés. Il n'y a pas encore de date de diffusion.