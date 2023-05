The Full Monty : les célèbres strip-teaseurs de retour dans le trailer de la série

26 ans après "The Full Monty", Robert Carlyle et toute sa bande de strip-teaseurs amateurs sont de retour dans une série qui fait suite au classique de Peter Catteneo. Un trailer a été dévoilé.

The Full Monty, petit classique du cinéma britannique

En 1997, le cinéaste Peter Cattaneo (The Singing Club) réalise sans doute son meilleur film avec The Full Monty. Emmené par Robert Carlyle, Mark Addy ou encore Tom Wilkinson, le long-métrage raconte comment une bande de potes au chômage décide de se lancer dans le striptease pour gagner leur vie.

Comédie sociale touchante et bon enfant, The Full Monty est nommé à 4 reprises aux Oscars et repart avec la statuette de la Meilleure musique pour Anne Dubley. Côté box-office, pour un tout petit budget de 3,5 millions de dollars, le long-métrage a rapporté près de 258 millions de dollars de recettes au box-office mondial.

The Full Monty ©20th Century Fox

26 ans plus tard, les Full Monty sont ainsi de retour dans une série créée par Simon Beaufoy et Alice Nutter. Un show qui sera disponible dès le mois de juin 2023 sur Disney+.

Place à la série

Intitulé The Full Monty, la série va raconter comment, 26 ans après les événements du film de Peter Cattaneo, nos héros s’efforcent de vivre à Sheffield dans une économie en berne. Grâce à leurs efforts collectifs et leur profonde humanité, ils vont alors trouver des solutions absurdes, poétiques et inventives pour triompher face à l’adversité de notre société moderne.

Robert Carlyle, Mark Addy, Lesley Sharp, Hugo Speer, Paul Barber, Steve Huison, Wim Snape et Tom Wilkinson sont tous de retour dans cette série. De nouveaux visages feront également leur apparition comme Talitha Wing, qui jouera la fille de Gaz, Paul Clayton qui incarnera le mari de Lomper ou encore Miles Jupp, qui campera un homme récemment divorcé et fervent admirateur la troupe.

Scénariste du film original, Simon Beaufroy est le créateur, showrunner et producteur exécutif de la série aux côtés d’Alice Nutter. Les 8 épisodes de la série, réalisés par Andrew Chaplin et Catherine Morshead, seront disponibles courant juin 2023 sur Disney+.