The Gentlemen : après le film, Guy Ritchie annonce la série

Dernier né dans la filmographie du britannique Guy Ritchie, "The Gentlemen" va maintenant avoir sa déclinaison sur le petit écran. Le réalisateur prépare une série qu'il va mettre en scène et écrire pour approfondir son univers où des dealers de drogue se tirent la bourre.

The Gentlemen, un bon Guy Ritchie

Qu'on accroche ou pas au style de Guy Ritchie, on ne peut nier qu'il a toujours une vibe un peu cool. Si vous cherchez du drame social plombant, ce n'est pas chez lui qu'il faut se tourner. Son cinéma est davantage orienté vers l'action, le divertissement et la violence. The Gentlemen, sa dernière sortie, ne déroge pas à la règle. L'intrigue se situe à Londres, quand le baron de la drogue Mickey Pearson (Matthew McConaughey) pense qu'il est temps de se retirer du milieu. Il ne se doutait pas que cette décision allait déclencher un sacré bazar en ville. Plusieurs gangsters vont se battre pour prouver qu'ils ont les épaules pour prendre la place à la tête d'un juteux business. Mais le trône n'est pas assez grand pour que deux personnes puissent s'asseoir dessus.

Guy Ritchie revient à un univers qu'il connaît bien. Les bandits, c'est eux qui étaient déjà au centre de ses deux premiers films, Arnaques, Crimes et Botaniques puis Snatch, tu braques ou tu raques. Il aime ces intrigues avec multitude de personnages, des clans, des trahisons, des retournements de situation. Après un passage chez Disney (Aladdin) où il a été forcé de s'assagir, le britannique est revenu à un cinéma qu'il affectionne. The Gentlemen était un solide divertissement, dont le casting de stars (Colin Farrell, Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Henry Golding, Hugh Grant, Jeremy Strong) fut une bonne raison de se laisser prendre au jeu.

Après le film, la série

L'industrie fonctionne maintenant d'une manière à ce que tout soit possiblement le point de départ d'une extension. The Gentlemen n'y échappe pas puisque c'est une série tirée du film qui est en train de se préparer. Le projet pourrait paraître opportuniste mais il est en réalité en adéquation avec les envies de Guy Ritchie. Le réalisateur a expliqué dans un tweet qu'il avait conçu le scénario comme celui d'une série avant de finalement en faire un long-métrage.

Maintenant, il peut réellement aller au bout de cette idée en s'attelant à un programme pour le télévision. Miramax, à la production de The Gentlemen, reste impliquée pour cette série. Guy Ritchie ne se contentera pas de superviser l'ensemble comme producteur, il va écrire et réaliser cette déclinaison ! On ne sait pas s'il signera tous les épisodes et combien ils seront au total, mais ça semble bien parti pour que ce soit le cas.

Quant au scénario, le doute plane à l'heure actuelle. Suite ? Préquel ? Spin-off ? Toutes les solutions sont plausibles. L'univers qui a commencé à se mettre en place restera le même. Il sera encore question de ce microcosme de bandits et de leurs plans plus ou moins foireux. N'attendez cependant pas que les stars du film soient au casting. Les principaux acteurs auront peut être des agendas trop chargés pour se trouver le temps de reprendre leurs rôles. On peut quand même garder espoir pour qu'une partie des figures connues reviennent assurer la continuité. Sans rappeler tout le monde, il suffit qu'un ou deux gros noms se joignent à la fête pour que la série prenne une autre dimension. La solution peut, sinon, se trouver chez les personnages secondaires, qui seront plus développés que sur grand écran. Quoi qu'il en soit, des nouvelles têtes seront introduites.

La série n'a pas encore de diffuseur et, donc, pas de date de sortie.