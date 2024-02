The Gentlemen : une bande-annonce déjantée pour la série Netflix de Guy Ritchie

Après le film, Guy Ritchie a créé une série spin-off "The Gentlemen". Celle-ci arrivera dans quelques semaines. En attendant, Netflix vient d’en dévoiler une bande-annonce.

Une nouvelle histoire pour l’univers de The Gentlemen

Poussé par la très belle réception de The Gentlemen à sa sortie au cinéma en 2020, Guy Ritchie a décidé de développer une série située dans le même univers. Dans ce spin-off, on suivra cette fois Eddie Horniman, un jeune homme qui hérite de l’immense manoir et domaine de son père après son décès. Bientôt, Eddie découvre que son père faisait partie d’un immense empire du trafic de cannabis. Il se retrouve alors plongé dans un monde qu’il ne connaît pas.

Pour sa série The Gentlemen, Guy Ritchie a fait appel à un tout nouveau casting par rapport au film sorti il y a quatre ans. C’est Theo James qui a été choisi pour jouer Eddie Horniman, et ainsi porter cette nouvelle histoire. À ses côtés, Kaya Scodelario, Daniel Ings, Joely Richardson, Vinnie Jones ou encore Giancarlo Esposito ont aussi décroché des rôles importants.

Guy Ritchie impose son style dans la bande-annonce

Après un premier teaser dévoilé il y a plusieurs semaines, Netflix a mis en ligne de nouvelles images de The Gentlemen. On y retrouve Eddie alors qu’il découvre le secret de son père. Très vite, différents gangsters semblent intéressés par ce dont le jeune homme a hérité. Ce dernier va essayer de se débarrasser d’eux, en adoptant lui-même leurs pratiques peu recommandables. Mais la situation devrait rapidement lui échapper.

D’après la bande-annonce, on devrait avoir droit avec The Gentlemen à une histoire au rythme effréné, à des personnages hauts en couleurs et à des dialogues cinglants. Soit une production typique de ce que l’on peut attendre de Guy Ritchie.

Il faudra encore patienter presque deux semaines avant de pouvoir découvrir les huit épisodes qui composent The Gentlemen. Ils débarqueront le 7 mars prochain sur Netflix.