Déjà une saison 2 pour cette série Netflix qui cartonne ?

Tout récemment ajoutée au catalogue Netflix, la série de Guy Ritchie "The Gentlemen" est un succès. Une saison 2 est-elle déjà prévue ? Le producteur

The Gentlemen, le début de règne

Ajoutée le 7 mars 2024 sur Netflix, la série de Guy Ritchie The Gentlemen s'est installé en tête du Top séries Netflix en France, devant la création française Furies. Adaptée du long-métrage sorti en 2020 avec Hugh Grant et Matthew McConaughey, The Gentlemen raconte l'histoire d'Eddie (Theo James), devenu duc à la mort de son père et qui découvre qu'un empire criminel a installé sur les terres familiales une ferme de cannabis. Flanqué d'un frère aîné addict et imprévisible et d'une boss autant partenaire que potentielle adversaire, Eddie va alors devoir naviguer dans un monde violent et impitoyable.

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+

Noté 8,4/10 sur IMDB, affichant un Tomatometer à 68% et un Audience Score à 83% sur Rotten Tomatoes, une note presse à 3,7 et une note spectateurs à 4,2 sur Allociné, la série The Gentlemen est globalement très bien reçue. La question se pose donc, dans une industrie du streaming qui veut développer dans la longueur ses productions à succès. Une saison 2 est-elle déjà prévue ?

Une deuxième saison... et un nouveau film ?

Dans une interview accordée à Deadline, le patron de Miramax TV et producteur Marc Helwig a évoqué ouvertement le futur de la série de Guy Ritchie et indiqué que le processus de développement d'une nouvelle saison était déjà en cours.

Nous avons commencé ce processus. Nous avons parlé à des scénaristes, et il y a de nombreuses discussions avec Guy Ritchie au sujet de ce qu'il veut faire dans la deuxième saison, sur quoi se concentrer. (...) (la première saison) doit être un succès, et à partir de là on en saura plus, mais on discute déjà de ce que pourrait être cette nouvelle saison.

The Gentlemen ©Netflix

Comme il le précise, la série The Gentlemen vient de loin. À l'origine, le film de 2020 devait déjà être une série, conçue comme telle par Guy Ritchie. Mais le précédent CEO de Miramax avait alors convaincu le réalisateur d'en faire un film. Si le succès de la série de 2024 devait se confirmer, celle-ci pourrait "faire naître un univers, un monde Guy Ritchie", et mener alors à un nouveau film. Les fans peuvent donc être rassurés : les gangsters de Guy Ritchie sont dans la place et ne vont pas s'en aller de sitôt...