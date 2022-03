The Girl from Plainville : Elle Fanning méconnaissable dans la bande-annonce

Dans la bande-annonce de "The Girl from Plainville", Elle Fanning incarne Michelle Carter. Cette jeune femme défraye la chronique depuis le suicide de son petit ami, accusée d'être en lien avec ce tragique événement.

Une bande-annonce intrigante pour The Girl from Plainville

Cette affaire intéresse les États-Unis depuis 2014 et a désormais le droit à sa mini-série. Après un documentaire intitulé I Love You, Now Die produit par HBO, et un second plus récent nommé Michelle Carter : Love, Texts & Death, le récit choquant de cette histoire funeste passe entre les mains de Hulu, qui dévoile le trailer de The Girl from Plainville.

Massachussetts, 2014. Un jeune homme, Conroy Rod, atteint d'anxiété et de sévère dépression, met un terme à sa vie. Le jour de sa mort, et à plusieurs reprises dans le passé, Michelle Carter - la petite amie à distance de Conroy - lui envoie des SMS lugubres l'incitant au suicide. Après les avoir découverts, les enquêteurs mènent une investigation tentant de prouver la culpabilité de Michelle. En 2017, elle est jugée pour homicide involontaire.

Michelle Carter (Elle Fanning) - The Girl from Plainville ©Hulu

Basée sur l'article éponyme de Jesse Barron publié dans Esquire, la mini-série examine la relation entre Michelle Carter et son petit ami jusqu'au suicide de ce dernier. En se demandant comment tout cela a bien pu arriver. Un drame dirigé par Liz Hannah, scénariste de plusieurs épisodes de Mindhunter et du film Pentagon Papers, ainsi que Patrick Macmanus (créateur de Dr. Death).

Elle Fanning dans le rôle de l'accusée

Au milieu de cette affaire se retrouve Elle Fanning, qui incarne Michelle Carter. La jeune actrice américaine continue son ascension. Depuis ses débuts, elle collabore avec des cinéastes réputés comme Sofia Coppola (Les Proies) ou Nicolas Winding Refn (The Neon Demon). Plus récemment, elle s'est tournée vers le petit écran. Dans la série The Great, elle occupe les premiers rangs en compagnie de Nicholas Hoult.

Dans le trailer de The Girl from Plainville, Elle Fanning est méconnaissable. Ses pleurs, ses cris et sa folie poussent à croire qu'elle donne tout pour coller à la perfection à son personnage. Pour le savoir, il faudra encore attendre un peu. Aux États-Unis, la série sortira le 29 mars 2022 sur Hulu.