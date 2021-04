The Girlfriend Experience : une bande-annonce pour la saison 3

Longtemps attendue, la saison 3 de "The Girlfriend Experience" se dévoile enfin avec une première bande-annonce. Proposée aux Etats-Unis par Starz, c'est OCS qui diffusera les nouveaux épisodes à partir du 3 mai.

The Girlfriend Experience, du film à la série

En 2009 Steven Soderbergh réalise The Girlfriend Experience sur le quotidien d'une call-girl de luxe. Si le film n'a pas grand chose de passionnant, il provoque une petit hype par la présence dans le rôle principal de l'ex star du porno Sasha Grey. Ce qui ne fera pas pour autant du film une réussite ni un succès. Cependant, le sujet reste pertinent et le cinéaste participe à la production de la série The Girlfriend Experience.

La première saison met en scène Riley Keough, jeune étudiante qui décide de se lancer dans ce milieu. La seconde saison casse immédiatement les codes en proposant deux histoires très différentes. D'un côté, une directrice financière d’un parti républicain entame une relation avec une escort. De l'autre, une ancienne escort qui a dénoncé les crimes d’un client et est désormais dans un programme de protection des témoins. Pour plus de détails sur cette saison 2, retrouvez ici notre critique.

L'escort change de milieu pour la saison 3

Sans surprise, la saison 3 de The Girlfriend Experience sera encore une proposition différente de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Du moins au niveau de l'histoire. Cette fois, direction Londres et les nouvelles technologies. Comme on peut le voir dans la première bande-annonce dévoilée (en une d'article), la nouvelle héroïne peut se rapprocher de celle de la première saison. Iris est là aussi une étudiante qui accepte des relations sexuelles tarifées. Cependant, cette dernière va en profiter pour se questionner sur les envies de ses clients, et les voir comme des objets d'étude.

Iris (Julia Goldani Telles) - The Girlfriend Experience ©STARZ

Visuellement, on retrouve des similitudes avec la dernière saison de Westworld, ou simplement la première saison de The Girlfriend Experience. En effet le milieu des nouvelles technologies a un côté froid. Mais cela pourrait très bien être le milieu financier ou politique qui est dépeint. Reste que la série continue d'intriguer et la prestation de Julia Goldani Telles, qui portera cette saison 3, sera primordiale.

À découvrir le 3 mai sur OCS.