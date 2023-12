The Golden Hour : c'est quoi cette série qui cartonne sur Netflix ?

Ajoutée discrètement au catalogue Netflix, la série policière "The Golden Hour" rencontre le succès en France et a pris la première place du Top 10 séries à "Pax Massilia". Focus sur ce succès inattendu.

The Golden Hour, le succès surprise

Les succès ne sont pas toujours là où on les attend, et c'est un nouvel ajout récent et discret au catalogue des séries Netflix qui en apporte encore la preuve. La série néerlandaise policière The Golden Hour est en effet la sensation du moment, et elle a chassé Pax Massilia, la nouvelle série d'Olivier Marchal, de la première place du Top séries en France.

Ajoutée le 15 décembre sur Netflix, cette nouvelle série plaît donc beaucoup aux abonnés français. Sa recette ? Une intrigue policière retorse à Amsterdam, où un policier d'origine afghane, Mardik, enquête sur un attentat terroriste et s'intéresse à des suspects, dont un en particulier qu'il connaît très bien : Faysal, son ami d'enfance, revenu à Amsterdam le même jour que celui de l'attentat... The Golden Hour est une série violente - et déconseillée au moins de 16 ans -, réaliste, et avec une approche frontale de ses thématiques contemporaines.

Dans la lignée de Mocro Mafia

Méconnue en France, l'industrie télévisuelle néerlandaise s'est distinguée avec la série policière Mocro Mafia, qui compte pour le moment cinq saisons. Une série qui a des airs d'Engrenages et qui s'intéresse aux groupes mafieux marocains installés aux Pays-Bas. Sans doute inspiré par son succès, Netflix a donc eu la bonne idée d'acquérir les droits de distribution à l'étranger pour The Golden Hour, création de l'écrivain, scénariste et réalisateur Simon de Waal, spécialiste des fictions policières néerlandaises.

The Golden Hour ©Netflix

The Golden Hour, composée de 6 épisodes d'environ 50mn chacun, a d'ailleurs pour tête d'affiche Nasrdin Dchar, un des acteurs principaux de la série Mocro Maffia. Le casting autour de lui est notamment composé de Ellen Parren, Mohammed Azaay et Matteo van der Grijn, Nabil Mallat, Abbas Fasaei et Yannick de Waal.

Une distribution solide pour animer un récit haletant qui ne laisse aucun répit entre ses courses-poursuites, explosions et fusillades de rigueur. Le récit se concentre sur les moments qui suivent immédiatement l'attentat, pour bien mettre à jour combien ces instants cruciaux, marqués par la panique et l'urgence, font ressortir le meilleur comme le pire des personnes impliquées...

Une saison 2 a déjà été officialisée, sans pour le moment de date de diffusion annoncée.