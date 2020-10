The Good Doctor saison 4 : de nouvelles photos annoncent le retour d’un personnage

De nouvelles photos des premiers épisodes de la saison 4 de "The Good Doctor" viennent d’être dévoilées. Elles révèlent qu’un personnage plus vu depuis le premier chapitre sera de retour. Attention car cet article contient des SPOILERS sur la saison 3 de la série !

De quoi parle The Good Doctor ?

The Good Doctor est centrée sur Shaun Murphy, un jeune chirurgien atteint du syndrome d’Asperger et de celui du savant. Tout juste diplômé, il rejoint l’équipe du prestigieux hôpital St Bonaventure, à San José, en Californie. Alors qu’il éprouve des difficultés à s’intégrer, Murphy commence à mettre son don au service des patients. Certains de ses pairs se mettent alors à admirer le jeune chirurgien. Mais d’autres n’attendent qu’une erreur de sa part pour le discréditer.

C'est à David Shore, surtout connu pour avoir créé Dr House, que l'on doit The Good Doctor. C’est Freddie Highmore, qui avait été découvert grâce à son rôle de Charlie dans Charlie et la Chocolaterie, qui y incarne Shaun Murphy. Les seconds rôles de la série sont joués par Nicholas Gonzalez, Antonia Tomas ou encore Chuku Modu.

Jessica Preston de retour dans la saison 4 de The Good Doctor

Dans la première saison de The Good Doctor, Beau Garrett incarnait Jessica Preston, l’avocate de l’hôpital. Et alors qu’on ne l’avait plus revue depuis, les premières photos du premier épisode de la quatrième saison de la série annoncent son retour. On ne sait pas encore si le retour de Garrett s’étendra au-delà du premier épisode prévu en deux parties. Le dernier épisode dans lequel on avait pu la voir avait été diffusé en mars 2018.

Le départ de Garrett de la série avait été une surprise. Son personnage était la meilleure amie de Maddie, la fille décédée de Glassman. Elle était restée aux côtés de ce dernier lorsqu’il avait découvert son cancer, mais avait disparu lorsque l’ancien patron de l’hôpital avait subi plusieurs opérations lors de la saison 2. Glassman était le dernier lien de Jessica avec les principaux personnages de The Good Doctor. Elle avait mis fin à sa relation avec le Dr Neil Melendez au milieu de la saison 1. Son retour sera intéressant car il interviendra juste après la mort choquante de Melendez, lors du final de la saison 3.

On vous laisse découvrir en cliquant sur la galerie ci-dessous les nouvelles images du quatrième chapitre de la série.





Une pandémie mondiale au centre des nouveaux épisodes de The Good Doctor

La fiction va rattraper la réalité dans les premiers épisodes de la nouvelle saison de The Good Doctor, puisque les équipes de l’hôpital St Bonaventure devront faire face à une pandémie mondiale. Comme le tease le synopsis officiel de Frontline, le premier épisode, de nombreux changements attendent les principaux personnages :

Le Dr Shaun Murphy traite un patient avec une maladie qui n’est pas seulement imprévisible par nature, mais que lui ou l’équipe de St Bonaventure n’ont jamais vu. Alors que les protocoles de sécurité et de quarantaine augmentent à cause de la pandémie mondiale, la nouvelle relation de Lea et Shaun va être testée ; et le Dr Alex Park se prépare à retourner à Phoenix, pour être plus proche de sa famille.

Pendant ce temps, le Dr Morgan Reznick navigue dans la clinique après son départ de l’équipe de chirurgie et se met sans le savoir en danger en plus de plusieurs membres du staff. Finalement, la Dr Claire Brown continue de travailler malgré son deuil, toujours bouleversée par la mort soudaine du Dr Neil Melendez.

La saison 4 de The Good Doctor est prévue pour le 2 novembre aux Etats-Unis.