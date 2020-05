The Good Fight : la série CBS est renouvelée pour une saison 5

Alors que la saison 4 du programme bat son plein, la série spin-off "The Good Fight", ancrée dans le monde juridique sur fond de présidence républicaine, vient de se voir accorder une cinquième saison par CBS !

The Good Fight n'a pas dit son dernier mot. Après un début de saison 4 en grande pompe, le programme prouve n'avoir rien perdu de sa superbe. Pour rappel, le show tourne autour de l'impériale Diane Lockhart (Christine Baranski), personnage récurrent de la série The Good Wife. On la découvre sous le choc, devant sa télévision, lorsque Donald Trump est annoncé comme prochain président des Etats-Unis. Un coup dur pour l'héroïne, fervente démocrate. Mais ce n'est pas tout ! Parallèlement à cette annonce déconcertante, le départ à la retraite de l'avocate est mis à mal par une affaire d'escroquerie à grande échelle, cette dernière est approchée par un cabinet majoritairement afro-américain.

Y-a-t'il quelqu'un pour sauver l'Amérique ?

The Good Fight, définitivement insolente et particulièrement jouissive, bénéficie d'une écriture particulièrement maligne et d'une distribution très réussie ! Ainsi, aux côtés de Baranski, on retrouve l'épatante Cush Jumbo, Rose Leslie (Game of Thrones), le charismatique Delroy Lindo ou encore Nyambi Nyambi.

En raison de la crise sanitaire, l'excellente saison 4 du programme, actuellement diffusée, ne comportera que sept épisodes au lieu des dix initialement prévus. Les showrunners de la série, Michelle et Robert King, se sont épanchés sur ce sujet. Si tous deux reconnaissent l'étrangeté d'avoir d'avoir amputé l'intrigue, ils estiment que c'est un mal pour un bien.

L'histoire s'arrête de manière encore plus absurde qu'à l'accoutumée. Nous sommes donc ravis que CBS souhaite que The Good Fight revienne pour une saison supplémentaire.

Les créateurs confient en outre savoir déjà quelle histoire sera au centre de l'intrigue de cette nouvelle salve d'épisodes à venir. Pour le moment, la saison 4 s'articule largement autour de la multinationale STR Laurie qui possède désormais Reddick, Boseman & Lockhart. L'apparition d'un étrange papier, le Mémo 618, est elle aussi au centre des préoccupations de nos héros. Ce fameux mémo semble en effet capable de contrecarrer sans aucune gêne le bon déroulement de la justice.

On peut d'ailleurs imaginer, si toutefois ce mystère était résolu avant la fin des 7 épisodes, que la prochaine saison tournera autour des élections présidentielles à venir !