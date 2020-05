The Good Lord Bird : la série avec Ethan Hawke a un trailer

Showtime vient de dévoiler la bande-annonce de sa nouvelle série, The Good Lord Bird. Créée par Ethan Hawke - qui tient aussi le premier rôle - The Good Lord Bird raconte l’histoire de l'abolitionniste controversé John Brown.

“Tout est vrai. La majeure partie”. Voilà ce qui nous est dit dans la bande-annonce de The Good Lord Bird. Une musique intense, de l’action à revendre et une pointe d’humour, la nouvelle mini-série de Showtime avec Ethan Hawke s’annonce comme une plongée folle dans l’Amérique du XIXe siècle.

Ethan Hawke en abolitionniste américain

La série est adaptée du livre du même nom de James McBride, The Good Lord Bird. L'adaptation raconte la même histoire qui part du point de vue d'un petit garçon esclave prénommé Onion, joué par Joshua Caleb Johnson. Celui-ci deviendra un membre de la famille hétéroclite et abolitionniste de John Brown durant le Bleeding Kansas, un temps où l'état du Kansas était devenu un champ de bataille où les populations contre et pour l’esclavage s’affrontaient. John Brown veut à tout prix provoquer la révolte des esclaves et prépare un raid contre le dépôt de l'armée à Harpers Ferry. Cette révolte ne sera pas celle qu’il espérait mais cet événement sera le déclencheur de la Guerre Civile.

Ethan Hawke est un acteur à la filmographie très éclectique. Dans cette bande-annonce, l'acteur qui incarne un personnage au comportement excentrique et déjanté, semble prouver qu'il peut aisément passer des comédies romantiques aux films d'horreur aussi bien qu’à l'action sans problème.

Quant au casting, il inclut entre autres Ellar Coltrane, qui a joué dans le film Boyhood aux côtés d’Ethan Hawke, Daveed Diggs, que l’on retrouvera prochainement dans la série Snowpiercer, ainsi que Maya Hawke, la fille de l’acteur qui a récemment joué dans Stranger Things. La série est produite entre autres par Ethan Hawke et Blumhouse, la société de production derrière Get Out et Insidious. Doit-on s’attendre à des éléments d’horreur ? A voir.

The Good Lord Bird débutera aux Etats-Unis sur Showtime le 9 août. Canal+ devrait s'occuper de la diffusion en France.