The Grave : c'est quoi cette série policière sur Salto ?

On vous dit tout sur "The Grave", le thriller fantastique tout droit venu d'Israël. Réalisée par le créateur de "Hostages" et "When Heroes Fly", la série est disponible sur la plateforme Salto.

The Grave : une série made in Israël

Le premier épisode de la série The Grave s'ouvre avec un violent tremblement de terre qui secoue le nord de l'Israël. Cela vient créer une faille au cœur d'une réserve naturelle, et trois squelettes profondément enterrés refont surface. Après plusieurs analyses, tout porte à croire que ces personnes ont été assassinées d'une balle dans la tête. Cependant, il y a un problème au moment de relever leur ADN. La police est formelle, ces cadavres sont ceux de trois personnes bien vivantes.

En effet, très vite, on découvre leur identité. Il y a Yoel (Nadav Nates), le garde-forestier de la réserve. Père de famille, veuf depuis que sa femme a mystérieusement trouvé la mort dans un accident de voiture. Il élève son fils seul et a de lourds antécédents psychiatriques. Avigail (Liana Ayun), quant à elle, est une jeune détenue incarcérée pour un meurtre qu'elle dit ne pas avoir commis. Pour finir, le troisième corps retrouvé correspondrait à Noam (Shalom Michaelashvili), un mentaliste célèbre qui anime des shows. Il est régulièrement perturbé par de terribles visions macabres.

Yoel (Nadav Nates) - The Grave © Federation Entertainment

La capitaine de police, Hava (Michal Kalman), est en charge de cette mystérieuse affaire. Accompagnée dans son travail de recherche par son collègue Gabi (Tsahi Halevi), elle tente de démêler cette histoire invraisemblable. Effectivement, les éléments ne collent pas, chaque évidence est remise en question. Plus ils avancent dans l'enquête, plus leurs certitudes s'écroulent.

Un univers proche de Christopher Nolan

The Grave est réalisée et scénarisée par Omri Givon, connu pour son travail sur les séries Hostages et When Heroes Fly . Composée de huit épisodes, The Grave remet en question toutes les pistes étudiées par la police. Tout comme le fait le réalisateur Christopher Nolan, la série israélienne interroge notre rapport au temps. En effet, l'intrigue oscille entre surnaturel et mysticisme. Ainsi, différents univers temporels sont exposés, laissant place à plusieurs possibilités pour résoudre cette enquête.

The Grave © Federation Entertainment

Véritable casse-tête, il faut s'accrocher, tout comme la capitaine de police, pour espérer dénouer toute cette mystérieuse histoire. Ce récit labyrinthique déjoue les codes du polar classique. À la fois déstabilisant et captivant, le scénario bascule dans la science-fiction est établit un suspense parfait. Les paysages somptueux de l'Israël du nord accompagnent les personnages et nourrissent un réalisme qui s'avère trompeur.

La série soulève donc plusieurs questions : les personnages sont-ils prêt à faire face à la vérité ? Y aura-t-il un avant et un après cette effroyable découverte ? Le tremblement de terre du début est à l'image de leurs sentiments. Absolument tout est remué, saccagé, piétiné, il ne reste plus que des anomalies et des mystérieuses coïncidences. Les huit épisodes ne sont pas suffisants pour aller au bout de cette quête. Le réalisateur Omri Givon a donc promis des réponses dans une saison 2.

Alors, vous laisserez vous tenter par la mystérieuse histoire de The Grave venue tout droit d'Israël et disponible sur Salto ?