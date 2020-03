The Great : la série avec Elle Fanning et Nicholas Hoult arrive en France

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

« The Great », série historique avec Elle Fanning et Nicholas Hoult, racontant l’ascension au pouvoir de Catherine II de Russie, sera bientôt disponible pour le public français.

L’année dernière on découvrait la fin de la vie de l’impératrice Catherine II de Russie avec la série Catherine the Great, portée par Helen Mirren. C’est désormais davantage son ascension qui sera racontée avec The Great, autre show américain, prévu pour le mois de mai aux Etats-Unis, sur la plateforme Hulu. Bonne nouvelle, il ne faudra pas attendre trop longtemps pour pouvoir regarder la série en France.

Après la fin, place au début du règne de Catherine II de Russie

En effet, STARZPLAY, le service de streaming premium de Starz, a annoncé son acquisition de The Great pour la diffusion française. Un service disponible via Amazon Prime Video Channels, sur l’application gratuite Apple TV, sur la TV d’Orange et sur la nouvelle application STARZPLAY pour iOS et Android. On pourra ainsi découvrir les jeunes années de ce fameux personnage historique, son accession au pouvoir et sa relation explosive avec son mari Peter, l’empereur de Russie.

Outre l’intérêt historique, The Great est à suivre pour la présence au casting de Elle Fanning et Nicholas Hoult pour interpréter Catherine et son mari. Deux interprètes talentueux qui ont pour habitude de porter des films au cinéma. Leur présence sur le petit écran pourrait donc être un gage de qualité. Le tout a été fait sous la direction de Tony McNamara, qui a créé, écrit et produit le show.

Enfin, suite à cette acquisition, Superna Kalle, la vice-présidente directrice de Starz International Digital Networks s’est montrée ravie, déclarant dans un communiqué de presse :

The Great réunit tous les éléments que STARZPLAY cherche à offrir à son audience internationale qui n’attend que du contenu premium de notre part. Un écrivain primé, un casting extrêmement talentueux, une histoire divertissante qui mêle esprit et cœur. Nous sommes très fiers d’ajouter The Great à notre offre de contenus.

Pas de date précise néanmoins pour la diffusion de The Great, annoncée pour l’été 2020 chez nous. En attendant vous pouvez toujours voir la bande-annonce d’Hulu.