The Great : nouveau trailer décalé pour la série avec Elle Fanning

Hulu mettra prochainement en ligne sa nouvelle série "The Great", portée par Elle Fanning et Nicholas Hoult. La plateforme de streaming vient de mettre en ligne une bande-annonce qui propose un humour absurde sur fond de contexte historique, dans la Russie du 18ème siècle.

Hulu vient de dévoiler un trailer pour sa série The Great, portée par Elle Fanning et Nicholas Hoult. Les premières images promettent une relecture décalée de l’histoire de Catherine II et son mari Peter de Holstein-Gottorp, et de leur règne sur la Russie.

The Great est une comédie dramatique satirique sur l’ascension de Catherine II, connue sous le nom de "Catherine the Great", qui passa du statut d’outsider à celui de la femme ayant régné le plus longtemps dans l’histoire de la Russie. Elle se concentrera sur la relation tumultueuse entre la jeune femme et son mari, le tsar Peter de Holstein-Gottorp, qu’elle a épousé à seulement 16 ans.

Comme le laisse deviner la bande-annonce, la série ne sera basée que sur quelques faits historiques, et laissera la part belle à un humour absurde.

Un humour absurde au centre de la bande-annonce de The Great

Les premières images de la bande-annonce teasent une série décalée sur un événement historique qui pourrait paraître peu adapté à l’humour. On découvre de nombreuses situations comiques entre Catherine et son mari dans le cadre historique de la Russie du 18ème siècle.

Le personnage de Peter de Holstein-Gottorp semble volontairement caricaturé, et est la source de nombreuses situations absurdes. Au milieu du trailer, une inscription donne le ton de la série en la décrivant comme étant « basée sur des faits historiques – en quelque sorte. »

La deuxième partie de la bande-annonce tease quand même le côté plus sérieux de la production Hulu. Elle annonce en particulier l’histoire de trahison qui devrait garnir l’intrigue. Peter paraît envisager de tuer sa femme, et celle-ci semble avoir la même idée, afin de pouvoir prendre la place de son mari sur le trône.

L’année dernière, une autre mini-série, cette fois beaucoup plus historique, s’était déjà penchée sur l’ancienne souveraine de Russie. Sobrement intitulé Catherine the Great, elle était centrée sur les dernières années du règne de l’impératrice, incarnée cette fois par Helen Mirren. En particulier, sa relation secrète avec Grigory Potemkin (Jason Clarke), un officier de la garde, était le sujet de l’intrigue.

Mais étant donné qu’elle était attachée à raconter l’histoire beaucoup plus fidèlement, elle ne devrait pas présenter beaucoup de similitudes avec la nouvelle production Hulu.

The Great sera découpée en 10 épisodes d’environ une heure. Elle sera disponible de 15 mai prochain sur Hulu.