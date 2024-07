Après le film de Michael Mann, le plus grand boxeur de tous les temps va avoir droit à une série

La vie de Mohamed Ali va être une nouvelle fois transposée à l'écran, cette fois avec une série. L'acteur Jaalen Best incarnera à son tour la légende de la boxe.

Mohamed Ali, figure emblématique de la boxe

Dans le monde de la boxe, il n'y a pas vraiment de débat. Pour beaucoup, Mohamed Ali reste le plus grand athlète de cette discipline. Une figure emblématique à la carrière complexe mais mémorable, marquée notamment par son refus de prendre position contre le Vietnam lors de la guerre. Sa phrase « Aucun Vietcong ne m'a jamais traité de nègre » marquant les esprits et lui attirant les foudres du gouvernement américain, qui l'arrêta pour fraude, lui retira son titre mondial et l'empêcha de boxer pendant près de quatre ans. Un événement relaté dans l'excellent biopic Ali (2002) de Michael Mann, dans lequel Will Smith incarne le boxeur.

Mort le 3 juin 2016 à 74 ans, Mohammed Ali continue de passionner. Suffisamment pour que Prime Video valide une mini-série consacrée au champion. D'après Deadline, la plateforme de streaming aurait commandé The Greatest, un programme qui sera produit par Michael B. Jordan. Avec la star de la saga Creed, on peut dès lors espérer une plongée passionnante dans le monde de la boxe.

Qui pour incarner la légende ?

Le média américain précise que cette série, la première de fiction autorisée par la famille de Mohammed Ali, s'attardera sur sa vie et sa carrière. On le verra donc aussi bien sur le ring et devant les projecteurs, que dans sa vie personnelle. Vernon Sanders, directeur de la télévision chez Amazon MGM Studios, a déclaré au sujet de ce projet :

L'histoire de Muhammad Ali est impressionnante, celle d'une des personnalités mondiales les plus importantes du XXe siècle.

Pour mettre à l'honneur l'homme et le sportif, Ben Watkins (Cross) a été engagé comme showrunner. Mais c'est surtout Jaalen Best (All American: Homecoming) qui aura la pression en endossant le rôle de la légende de la boxe. Il succède donc à Terrence Howard dans King of the World (2000), à David Ramsey dans Ali : An American Hero (2000), à Will Smith dans Ali et à Eli Goree dans One Night in Miami (2020). La série The Greatest n'a pas encore de date de diffusion.