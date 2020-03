The Handmaid’s Tale : Elisabeth Moss va réaliser un épisode de la saison 4

Vous avez aimé ? Partagez :

Selon le Hollywood Reporter, il se pourrait qu’Elizabeth Moss ne soit plus seulement devant la caméra dans la saison 4 de la série à succès « The Handmaid’s Tale »… Un nouveau talent à ajouter à la liste ?

Le programme dystopique a fait exploser la carrière de l’actrice, toutefois déjà bien connue pour son rôle de Peggy dans Mad Men. Moss, parallèlement au tournage du programme, multiplie d’ailleurs les projets : Us de Jordan Peele ou encore le récent Invisible Man. A venir ? A Letter from Rosemary Kennedy, dans lequel elle campe la sœur du défunt président américain.

Elizabeth Moss sera aussi au casting de trois séries. Poker d’amour à Las Vegas, avec Sandra Bullock et Nicolette Sheridan, Bar Girls et Fever. Un emploi du temps plus que chargé qui ne semble pas peser sur les épaules de la comédienne, puisque, semble-t-il, elle s’apprête à diversifier ses expériences… En passant derrière la caméra du show basé sur l’œuvre de Margaret Atwood.

Jamais trop tard pour apprendre

L’actrice a fait quelques confidences au sujet de ce nouveau statut. Elle s’est révélée très excitée à l’idée de réaliser un épisode et assure ne pas prendre cela à la légère. Moss a complimenté l’équipe technique et les acteurs officiant sur la série, avant de glisser quelques mots sur l’interprète principal du show.

Mon seul obstacle va sans doute être de travailler avec l’actrice principale qui, si l’on en croit les rumeurs, est vraiment très capricieuse. Souhaitez-moi bonne chance !

Une pluie de prix

De leur côté, les créateurs et producteurs du programme semblent avoir toute confiance en leur choix et sont persuadés que Moss va déchirer – et c’est tout ce qu’on lui souhaite. Dans l’attente de la saison 4, où vous pourrez la retrouver aux côtés de Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski ou encore Samira Wiley, vous pouvez toujours refaire un petit marathon de ce programme aussi dérangeant qu’effrayant.

The Handmaid’s Tale est la première série parue en VOD (Hulu) à remporter non seulement l’Emmy mais aussi le Golden Globe de la meilleure série dramatique. Malgré des retours plus mitigés à partir de la saison 2, le show reste un phénomène qui, on l’espère, ne faiblira pas dans son quatrième volet.

L’attente n’est d’ailleurs plus très longue, car la saison 4 de The Handmaid’s Tale – uniquement composée de dix épisodes – devrait paraître cet automne !