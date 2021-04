The Handmaid's Tale saison 4 : ce qui vous attend dans les premiers épisodes

On a vu les trois premiers épisodes de la saison 4 de "The Handmaid's Tale". Découvrez ci-après ce qui vous attend dans cette nouvelle salve d'épisodes passionnante.

The Handmaid's Tale : où en est-on resté ?

Le dernier épisode de la saison 3 de The Handmaid's Tale, série dystopique et accessoirement programme phare d'Hulu, s'achevait sur les chapeaux de roues. Souvenez-vous, à la fin de la saison, June mettait à exécution un plan des plus audacieux. Avec l'aide d'autres Servantes, de quelques Marthas et - moins frontalement - du commandant Laurence, elle parvenait à faire décoller un avion plein d'enfants "de Gilead".

Ce dernier atterrissait au Canada dans une séquence à couper le souffle tandis que June décidait de rester sur place pour retrouver sa fille aînée. Pire, les dernières images du final montraient la protagoniste gravement blessée par balle.

The Handmaid's Tale : amour, sang et cruauté

La saison 4 du show porté par Elizabeth Moss démarre peu après les derniers moments de la saison 3. June va donc devoir une fois encore lutter pour survivre ! Mais la leader de la résistance peut compter sur le soutien indéfectible de ses amies - Janine, Alma, Brianna pour ne citer qu'elles. Si à court terme June doit se soucier de sa santé, sa vie s'apprête à être largement menacée durant cette saison 4. Son coup d'éclat aérien lui vaut de devenir une fois pour toutes l'ennemie jurée de Gilead. Bien des protagonistes, à commencer par Tante Lydia, vont ainsi chercher à mettre la main sur elle.

The Handmaid's Tale ©Hulu

Parallèlement, on suivra les pérégrinations de Moira, Luke et Emily au Canada. Ces derniers devront faire face aux conséquences de l'arrivée des enfants dans le pays mais aussi au choix de June de ne pas accompagner ces derniers. De leur côté, Serena et Fred, toujours emprisonnés comme criminels de guerre, apprennent cet "enlèvement" massif avec effroi. On gage que l'ancien couple va d'ailleurs continuer de s'entre-déchirer dans l'espoir de renouer avec la liberté.

Enfin, le clivant Commandant Laurence devrait avoir à répondre de ses agissements : sera-t-il exécuté ou lui trouvera-t-on un quelconque intérêt ? Ce qui est sûr, c'est que cette nouvelle saison de The Handmaid's Tale est celle de la guerre, à tous points de vue.

Un début prometteur

Le début de la saison 4 des aventures de June est partiellement à la hauteur de nos attentes. Pour commencer, si des visages bien connus pourraient apparaître plus tôt que vous ne le croyez, de nouvelles têtes sont aussi au programme ! Mention spéciale à la toute jeune Mckenna Grace, découverte dans The Haunting of Hill House. La comédienne rejoint la distribution de The Handmaid's Tale dans le rôle de Ms. Keyes, une implacable maîtresse de maison qui ne devrait pas vous laisser indifférents.

The Handmaid's Tale ©Hulu

L'esthétique de la série est toujours aussi impressionnante et propose de vrais moments de grâce. Si son propos se complexifie légèrement en ce début de saison 4, il apparaît vite que chacun doit désormais faire face - souvent douloureusement - à ses responsabilités. Sur une note moins positive, on pourrait reprocher à ces premiers épisodes un léger problème de rythme, entre des séquences qui parfois traînent en longueur - et d'autres particulièrement choquantes. Mais pour véritablement se prononcer, il faudra bien entendu visionner l'intégralité de ce nouveau volet !

Où et quand regarder la saison 4 ?

Vous trépignez d'impatience à l'idée de retrouver June alors qu'elle retourne au combat ? Rendez-vous sur OCS, qui diffusera la saison 4 de The Handmaid's Tale à compter du 29 avril, en US+24.