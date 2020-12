The Haunting : Mike Flanagan évoque le futur de la série Netflix

Mike Flanagan a encore fait parler de lui cette année avec "The Haunting of Bly Manor", seconde saison de sa fantastique série anthologique sur Netflix. Il nous parle désormais du futur et il se pourrait que cette aventure s'arrête à ce stade...

The Haunting : l'incroyable anthologie de Mike Flanagan

Mike Flanagan est l'un des noms à suivre absolument par tous les fans de cinéma de genre. Le réalisateur américain a pendant quelques années travaillé dans l'ombre, avec des productions qui étaient remarquées par un cercle restreint d'initiés. Mais son statut est en train de changer, grâce à Doctor Sleep (la suite de Shining) et à ses projets disponibles sur Netflix. La série The Haunting of Hill House a aussi bien aidé à se faire remarquer. Cette histoire de famille et de fantômes aura marqué ceux qui se sont lancés dedans. C'est donc la joie qui s'est emparée de nous quand nous avons appris qu'une seconde saison était en préparation. The Hill of Bly Manor s'est attaquée aux écrits de l'auteur Henry James avec brio pour un résultat différent, plus tourné vers l'émotion. La création de Mike Flanagan a fait le choix d'opter pour du format anthologique afin de se renouveler. Est-ce que cela veut dire qu'une troisième saison va arriver sur Netflix ? À en croire une publication Twitter du principal concerné, rien n'est dans les tuyaux à l'heure où l'on écrit ces lignes :

Pour le moment, il n'y a pas de plan pour plus de chapitres. Ne jamais dire jamais, bien sûr, mais dans l'immédiat nous sommes concentrés sur d'autres projets pour 2021 et après. Si les choses changent, nous vous le dirons forcément.

Si on risque de ne plus entendre parler de The Haunting, Mike Flanagan prépare d'autres productions horrifiques avec Netflix. Deux séries sont sur le feu. D'abord Midnight Mass, qui racontera comment une petite communauté commence à vivre des événements étranges après l'arrivée d'un mystérieux prêtre. Une diffusion en 2021 est très probable. La seconde, The Midnight Club, adaptation du bouquin éponyme de Christopher Pike sur des adolescents en phase terminale, qui vivent ensemble dans un hospice. Un petit groupe va se former et passer un pacte. Le premier qui meurt doit essayer d'entrer en contact avec les autres. On sent dans cette seconde histoire que l'horreur va se mêler à un postulat où l'émotion trouvera sa place. Certes, The Haunting risque de ne pas continuer mais ce n'est pas si dommageable du moment que Netflix continue de donner de la liberté à Mike Flanagan pour qu'il nous régale.