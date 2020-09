The Haunting of Bly Manor : un nouveau trailer terrifiant pour la série Netflix

Netflix a dévoilé une nouvelle bande-annonce de "The Haunting of Bly Manor", son anthologie horrifique créée par Mike Flanagan. Cette saison arrivera le 9 octobre sur le service de streaming.

L'histoire de The Haunting of Bly Manor

The Haunting of Bly Manor est une série horrifique créée et réalisée par Mike Flanagan. L'histoire se déroule dans les années 80 en Angleterre. Après la mort d'une jeune fille au pair, Henry Wingrave engage une nouvelle gouvernante pour s'occuper de sa nièce et de son neveu. Orphelins, ils résident à Bly Manor avec Owen, le responsable du domaine, la gardienne Jamie, et l'intendante Mrs Grose. Le lieu a beau sembler tout à fait normal au premier abord, il n'en est rien. Des siècles de secrets se cachent dans ces murs, prêts à se réveiller au moindre grincement de porte. On s'y perd dans les rêves des morts, on s'y aime au-delà du deuil. Les disparus ne sont jamais très loin des songes et des cauchemars. Le manoir leur ouvre toujours ses portes. Malheur à ceux qui croiseront leurs routes.

Nous y retrouvons au casting Victoria Pedretti, Oliver Jackson-Cohen, Henry Thomas, Kate Siegel, T'Nia Miller, Rahul Kohli et Benjamin Evan Ainsworth. La nouvelle bande-annonce ravive les peurs primales : maison de poupée bizarre, lac peuplé de créatures maléfiques, silhouette reflétée dans les miroirs... Tout ça sur une version lugubre, hypnotique et instrumentale de Home, sweet home de Mötley Crüe. On en redemande et il nous tarde de découvrir la saison entière.

Suite home ?

The Haunting of Bly Manor est la suite spirituelle de The Haunting of Hill House, du même Mike Flanagan. Même principe que pour la première édition, il reste près de ses thèmes de prédilection que sont les fantômes et les maisons hantées. On retrouve même des acteurs présents également dans la première saison comme Victoria Pedretti, Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel, et Henry Thomas. La saison précédente se basait sur le roman éponyme de Shirley Jackson. La nouvelle s'inspire de plusieurs œuvres d'Henry James. D'abord annoncée comme une simple adaptation du Tour d’écrou, elle sera en réalité un mélange de 12 histoires de l'auteur, dont Le Coin plaisant et Le Roman de Quelques Vieilles Robes. Le Tour d’écrou a déjà intéressé le grand-écran puisque Jack Clayton en a tiré Les Innocents.

The Haunting of Bly Manor sera disponible dès le 9 octobre sur Netflix.