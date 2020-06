The Head bientôt sur Canal+ : c'est quoi cette série avec El Profesor de La Casa de Papel ?

Découvrez "The Head", thriller tout droit venu d'Espagne avec à sa tête Alvaro Morte, aka le fameux El Profesor dans "La Casa de Papel".

The Head, nouveau show espagnol bien décidé à conquérir le monde entier, provient de l'esprit tortueux d'Alex et David Pastor. Ces deux frères auteurs-réalisateurs mais aussi producteurs ont déjà plusieurs programmes à leur actif. Parmi ces derniers, on peut citer Les derniers jours ou encore Incorporated, drame SF centré sur le réchauffement climatique dans lequel le héros cherche à renverser le système.

De quoi parle The Head ?

A l'image du programme précédemment évoqué, le thriller à venir se soucie lui aussi de la planète. The Head propose une toile de fond relativement originale, à savoir l'Antarctique. Le programme s'articule autour de Polaris VI, une station de recherche internationale contre le changement climatique basée sur ces étendues blanches. Mais l'hiver arrive et le soleil désertera les lieux six longs mois durant. Une équipe réduite de scientifiques reste alors sur place.

Seulement, quand le commandant Johan Berg arrive devant Polaris VI six mois plus tard afin de prendre la relève, c'est une découverte qui l'attend. En effet, les scientifiques ont pour la plupart été assassinés - d'autres ont disparu, à l'image de la femme de Berg, Annika. Le commandant se lance sur les traces de celle qu'il aime, désespéré de la retrouver en vie. Dans sa quête, il sera accompagné de Maggie, une jeune femme traumatisée et apparemment seule rescapée des tragiques événements survenus dans la station. Et tous deux ne semblent pas douter de la réponse à une question pas si évidente que cela : pourrait-il y avoir quelqu'un d'autre sur leurs traces ?

Victime ou coupable ?