The Idol : cette scène qui a "consterné" une coordinatrice d'intimité

Dans le premier épisode de "The Idol", le manager joué par Hank Azaria enferme un coordinateur d'intimité dans une pièce pour ne pas perturber le shooting de la chanteuse jouée par Lily-Rose Depp, qui souhaite poser seins nus. Une scène qui a "consterné" Marci Liroff, qui travaille à ce poste, mais qui comporte selon elle une part de vérité.

The Idol : une popstar à la dérive

Série qui a créé la polémique dès le départ de la réalisatrice Amy Seimetz, remplacée par le cocréateur Sam Levinson (Euphoria, Malcolm & Marie), avant que certains membres de l'équipe ne décrivent le scénario comme "un torture porn sexuel", The Idol continue de susciter des opinions opposées. Alors que les deux premiers épisodes ont été dévoilés, le show cartonne et ne cesse de diviser, certains lui reprochant de sexualiser à outrance son héroïne et de proposer des scènes gratuites et profondément gênantes.

Le programme HBO raconte l'histoire de Jocelyn (Lily-Rose Depp), une jeune chanteuse qui s'apprête à sortir son nouvel album, alors qu'elle est encore profondément marquée par la mort de sa mère. Un soir, lors d'une sortie en boîte, elle fait la connaissance de Tedros (Abel "The Weeknd" Tesfaye). Elle est immédiatement attirée par ce gérant de discothèque qui lui promet de l'aider dans sa carrière. Sans s'en rendre compte, Jocelyn tombe dans un piège et une relation malsaine.

The Idol ©HBO

Lily-Rose Depp incarne donc une star qui, malgré son entourage omniprésent, n'a presque plus de repère, se sent profondément seule et subit une pression constante, craignant de ne jamais être à la hauteur des attentes de ses proches. La série débute sur un shooting, au cours duquel l'héroïne dévoile sa poitrine. Un coordinateur d'intimité joué par Scott Turner Schofield interrompt alors la séance pour lui rappeler que son contrat ne lui permet pas de poser seins nus. Le manager de la chanteuse, Chaim (Hank Azaria), décide de s'en mêler et enferme le jeune homme dans une pièce, offrant dans la foulée 5000 dollars à une autre personne pour veiller à ce qu'il n'en sorte pas.

"Je me suis sentie vraiment trahie"

Interrogée par Variety, la coordinatrice d'intimité Marci Liroff, qui a notamment travaillé sur Hightown et Le Goût de vivre à ce poste, s'est confiée sur sa réaction à la vision de cette scène. Elle explique avoir été choquée :

Pour être honnête, j'ai eu une réaction très viscérale. J'étais consternée.

The Idol ©HBO

Si Marci Liroff s'est "vraiment sentie trahie", au même titre que d'autres coordinateurs d'intimité, c'est en partie parce que HBO a été la première société à faire appel à une personne qualifiée pour ce poste, Alicia Rodis, en 2018 pour la série The Deuce. Marci Liroff a déclaré à ce sujet :

Nous considérons HBO comme notre bastion, pour ainsi dire, car leur travail avec Alicia Rodis était si bon qu'ils ont rendu obligatoire l'embauche d'un coordinateur d'intimité pour tous les projets sur HBO. Cela a établi une norme, et de nombreux autres diffuseurs et réseaux ont suivi. Donc, je me suis sentie vraiment trahie qu'ils se moquent de nous et de notre travail. Ils nous ont utilisés comme cible de leurs blagues.

Avec le recul, la coordinatrice d'intimité a revu son opinion sur cette scène, estimant qu'elle comporte une part de véracité :