The Killing de retour sur Arte : pourquoi il faut (re)voir la série danoise ?

Arte a prévu de vous rafraîchir cet été avec la diffusion de l'intégralité de la série danoise "The Killing". Une occasion parfaite de (re)découvrir ce polar mené avec brio pendant trois saisons. Ça commence le 2 juillet et ça va vous occuper pendant plusieurs semaines jusqu'au 3 septembre.

The Killing c'est quoi ?

Créée par Søren Sveistrup, The Killing prend la forme d'une anthologie. À la manière de The Sinner (pour prendre un exemple concret plus récent), chaque saison se focalise sur un crime différent en gardant comme trait d'union le personnage principal. Ici, la série danoise nous positionne aux côtés de Sarah Lund, une enquêtrice de Copenhague qui s'apprête à prendre un tournant dans sa carrière en déménageant à Stockholm pour accompagner son fiancé. Pas de chance, c'est juste avant son départ qu'est retrouvé le corps de Nanna Birk Larsen, une jeune fille d'à peine 19 ans. L'autopsie est formelle : elle a été violée avant d'être tuée. Qui a pu commettre un tel crime ? Sara va essayer de découvrir la vérité en collaborant avec Jan Meyer, celui qui doit prendre sa place au sein de l'unité. Le duo va sentir qu'il touche à quelque chose de grave quand il va se rendre compte que le favori pour devenir maire de la ville est possiblement lié à ce crime.

La saison d'après traite du meurtre d'une avocate et force Sara à revenir à Copenhague après son départ. Puis pour la dernière salve d'épisodes, Sara est toujours sollicitée en enquêtant sur un autre meurtre d'une jeune fille alors que les élections législatives vont débuter.

Le polar nordique à son meilleur

Si vous n'avez jamais eu l'occasion de vous immerger dans cet univers dominé par des couleurs froides ou des variantes de gris, il ne faut pas tarder. The Killing dépasse allègrement le postulat de série policière pour examiner à la loupe les tréfonds de l'être humain ainsi que les penchants les moins notables de la société danoise. La première saison composée de 20 épisodes (les suivantes sont moins longues) est un chef d'oeuvre télévisuel. Noire, amère, aussi diablement bien écrite quand il faut s'attaquer à l'enquête que pour s'intéresser aux sujets parallèles, The Killing doit aussi beaucoup à son actrice principale. L'excellente Sofie Gråbøl est une boule de charisme. Une femme forte comme on aime se vanter d'en inventer de nos jours, sauf que là c'était en 2007, avant toutes ces séries où la tête d'affiche se présente au féminin (Top of The Lake, Unbelievable, Collateral, The Fall...). Avec son pull en adéquation avec le temps capricieux qui accompagne The Killing, elle bouffe l'écran malgré des failles largement explorées pendant les saisons (elle est notamment une mère assez mauvaise).

Et quand la série met de côté, dans la première saison, son enquête, elle décentre son intérêt sur la famille de la victime. Les Larsen suivent l'évolution de la situation en devant gérer leur chagrin et le battage médiatique provoqué par la mort de leur fille. Bref, The Killing vous broie le cœur en glissant dans l'intimité d'une cellule familiale rongée par la tristesse. Les saisons suivantes continuent dans la même direction, avec un resserrement de la formule pour viser un idéal d'efficacité qui pourrait mieux s'adapter à une partie du public. À souligner que la série a été reprise par les Américains pour un remake (The Killing) qui est lui aussi de bonne facture, en ne restant pas dans les clous de son modèle.

Arte programme l'intégralité de The Killling à partir du 2 juillet. Une diffusion qui va s'étendre jusqu'au 3 septembre. Pour les plus pressés qui aimeraient avoir une cadence plus élevée, la série est déjà disponible depuis le 25 juin dernier sur Arte.tv et elle le sera jusqu'au 31 mars 2021.