The Knick : la série de Steven Soderbergh va avoir une suite avec André Holland

Qui se souvient de "The Knick", diffusée entre 2014 et 2015 ? Le sombre drama médical réalisé par Steven Soderbergh devrait faire son retour pour une nouvelle saison. Une très bonne nouvelle, que les fans n'espéraient plus après l'annulation de la série il y a cinq ans…

Une série médicale pas comme les autres

Diffusé entre le 8 août 2014 et le 18 décembre 2015, The Knick prend place au début du XXème siècle à New York. Ainsi, on y suit les péripéties du staff de l'hôpital Knickerbocker qui doit repousser les limites médicales, à une époque où le taux de mortalité est en augmentation constante et où les antibiotiques n'existent pas encore. Au sein de ce staff, on retrouve le Dr John Thackery (campé par Clive Owen), qui est à la tête du service de chirurgie. Ce dernier est talentueux et surtout très ambitieux. Il va donc tenter de mettre en place les plus grandes découvertes médicales tout en luttant contre ses propres addictions. En outre, Thackery est rejoint par le Dr Algernon Edwards (joué par André Holland), jeune médecin afro-américain qui doit lutter contre les préjugés raciaux et gagner le respect de ses collègues de travail.

Malgré son annulation après seulement deux saisons, The Knick avait marqué son passage. En effet, la série avait été saluée pour ses qualités visuelles, son casting et son authentique reconstitution d'époque. La nouvelle d'une saison 3 est donc très salutaire.

Clive Owen dans le rôle du Dr John Thackery

Le réalisateur de Moonlight aux commandes

C'est donc Steven Soderbergh lui-même qui a annoncé la relance du projet. Toutefois, ce dernier ne sera que producteur de cette suite. En effet, ce sera Barry Jenkins qui sera aux manettes de cette saison 3. Le réalisateur révélé par Moonlight (Oscar du Meilleur Film en 2017) réalisera tous les épisodes de cette suite, comme l'a fait Soderbergh en son temps. Il sera accompagné par André Holland qui reprendra son rôle d'Algernon Edwards. Par ailleurs, dans une interview, le réalisateur d'Ocean's Eleven confirme que les créateurs et showrunners de la série Jack Amiel et Michael Begler, ont déjà écrit un épisode pilote :

André Holland et Barry Jenkins ont repris le projet. Je leur ai dit : "Écoutez, j'ai eu ma chance avec The Knick. Bonne chance à vous, allez dans la direction que vous voulez." (...) Ils ont proposé une très bonne approche, aux côtés de Jack et Michael. Et cela semble avancer rapidement. Je viens de lire le pilote, qui est formidable.

Quid de Clive Owen ?

The Knick avait été annulé non pas pour des raisons d'audience, mais tout simplement parce que Cinemax souhaitait revenir aux bases de la chaîne, avec des séries d'action dont beaucoup seraient internationalement coproduites. En outre, si la série s'est arrêtée en 2015, elle n'a été officiellement annulée qu'en 2017. Par conséquent, la saison 2 a laissé une fin assez ouverte. Ainsi, on y laissait le Dr Thackery entre la vie et la mort sur une table d'opération. En effet, durant une opération sur son intestin nécrosé qu'il avait décidé d'effectuer lui-même, le Dr. Thackery s'était sectionné une artère par erreur et avait sombré dans le coma.

Thackery est-il donc décédé ? Interrogé il y a 3 ans, Clive Owen avait déjà laissé entendre que son personnage ne s'en sortirait pas. Il est donc peu probable qu'il revienne dans cette saison 3. Le choix de retrouver André Holland en grande star de cette suite parait logique par conséquent. Mais on n'est pas au bout de nos surprises…