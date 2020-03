The Last Dance : Netflix dévoile le teaser de la série sur Michael Jordan

Alors que sont déjà disponibles sur Netflix des documentaires sur Allen Iverson et Vince Carter, c'est au tour de Michael Jordan d'être au centre d'une série documentaire prévue pour le 20 avril et titrée "The Last Dance".

Actuellement les amateurs de sports doivent être au plus mal. En cette triste période, il n'y a plus rien à se mettre sous la dent pour les footeux qui ont vu la compétition s'arrêter. Et pour les amateurs de basket qui pensaient pouvoir profiter du confinement pour suivre la NBA pendant la nuit (une pensée aux adeptes de TTFL...), c'est pareil !

Pas de panique néanmoins, car Netflix est toujours là, dans les bons comme dans les mauvais moments, pour nous apporter ce qui nous manque. En l’occurrence, pas de nouveaux matchs, mais une série documentaire, The Last Dance, sur une légende du basket : Michael Jordan.

Après Vince Carter et Allen Iverson, place à Michael Jordan

Probablement le joueur le plus célèbre, il a fait les beaux jours de ce sport au sein des Chicago Bulls avec lesquels il remporta six titres de champion NBA dans les années 1990. Mais surtout, en plus d'être un athlète exceptionnel, Jordan avait un caractère bien à lui. Un adepte du trash talk capable de marquer un lancé franc les yeux fermés pour moquer un joueur, ou d'annoncer en début de rencontre le nombre de points qu'il marquera. Et on ne parle même pas des rookies qui ont eu le malheur de vouloir le provoquer et qui ont fini ridiculisés.

Bref, Michael Jordan est un maître, et c'est pour cela qu'on se réjouit de découvrir The Last Dance, annoncée par Netflix via un premier teaser. On nous promet une plongée dans les coulisses de la saison 1997-1998, avec les doutes et les efforts nécessaires avant d'atteindre les sommets. Une série documentaire à découvrir sur Netflix à partir du 20 avril.

Et si la NBA vous intéresse, deux très bons documentaires sont déjà présents sur Netflix, The Carter Effect sur l'impact de Vince Carter sur la ville de Toronto, et Iverson sur le parcours d'Allen Iverson.