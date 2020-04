Depuis le 20 avril les deux premiers épisodes de "The Last Dance", la série documentaire sur Michael Jordan, sont disponibles sur Netflix. Une série à ne pas manquer pour les fans de basket et les autres.

Avec The Last Dance ESPN a décidé de mettre à l'honneur un monstre de la NBA et du sport en général : Michael Jordan. Un joueur unique qui changea le visage du basket dans les années 1990 en propulsant les Chicago Bulls dans une autre dimension. Avec lui ils remportèrent leur premier titre de champion en 1991. Et à son départ en 1998, c'est un sixième titre qui s'offrait à eux. Six titres remportés en huit années (avec une pause de 18 mois au milieu pour Jordan). Mais c'est bien sur le dernier que s'intéresse la série documentaire, présenté dès les premières minutes comme le plus difficile.

Un show à l'américaine pour MJ

En effet, bien qu'utilisant principalement des images d'archives, c'est bien à la manière d'un film hollywoodien que The Last Dance annonce la couleur. Les Bulls étant au sommet, pour la saison 1997-1998, tout est à refaire et tous s'attendent à voir la franchise échouer. Evidemment, bien qu'on connaisse la finalité, The Last Dance parvient immédiatement à accrocher. Porté par le charismatique Michael Jordan, mais également par ses comparses Scottie Pippen et Dennis Rodman, véritables symboles d'une autre époque pour la NBA, qui font ici office de seconds rôles nécessaires pour construire la légende Jordan.

Une légende qui commence dans les années 1980 avec ses premiers exploits à l'université avant d'être drafté par les Bulls. Ainsi, même si The Last Dance compte nous faire découvrir un mois de la saison 1997-1998 à chaque épisode (à partir d'octobre), le premier épisode offre un retour en arrière nécessaire pour bien comprendre le personnage. A savoir un superbe athlète, un garçon travailleur et droit, pas dénué d'humour. Un mélange parfait qu'on retrouve dans cette série documentaire, dont les moments de joie alternent avec des passages de tension plus compliqués.

Avec The Last Dance les fans de basket pourront se régaler. Et nul doute que ceux qui ne connaissent pas encore ce sport devraient être tentés de s'y mettre après cette série documentaire.

The Last Dance est diffusée sur ESPN aux Etats-Unis. Les deux premiers épisodes sont disponible en France sur Netflix.