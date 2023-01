The Last of Us : ce qu'il faut savoir sur la série HBO

La série "The Last of Us" vient de débuter sur HBO aux Etats-Unis. En France, Prime Video la diffuse en US+24. Voilà pourquoi il ne faut surtout pas manquer cette adaptation d'un jeu vidéo.

C'est quoi The Last of Us ?

À l'origine, The Last of Us est un jeu vidéo créé par Neil Druckmann et développé par Naughty Dog. Sortie en 2013 sur Playstation 3, l'œuvre a rapidement marqué les esprits des joueurs. L'histoire se déroule dans sa majorité dans un monde post-apocalyptique, vingt ans après qu'un virus ait ravagé l'humanité. La cause : un champignon qui transforme l'homme en créature violente et dont le corps est plus ou moins déformé en fonction de l'évolution de l'infection.

Dans ce monde, on trouve Joel, marqué par la mort tragique de sa fille au début de la pandémie. Désormais, il vit dans une zone de quarantaine dirigée par un gouvernement militaire. Jusqu'au jour où Marlene, la cheffe des Lucioles (une organisation rebelle qui lutte contre la dictature en place), l'engage pour une mission particulière. Elle lui demande de transporter Ellie, une adolescente, à travers l'Amérique pour l'amener au reste de son groupe. Joel finira par comprendre la raison : Ellie est immunisée contre le virus.

Bella Ramsey - The Last of Us ©HBO

Si le jeu The Last of Us est une vraie réussite, c'est avant tout grâce à sa qualité d'écriture. Si le postulat de départ semble classique, la caractérisation des personnages et la manière dont on apprend à les connaître au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu est déterminante.

L'œuvre est extrêmement empathique, d'autant plus avec l'évolution de la relation entre Joel et Ellie. Car s'ils commencent en n'ayant aucun affect l'un pour l'autre, l'homme endeuillé et l'orpheline vont durant leur périple - où le danger viendra autant des infectés que des humains - apprendre à se comprendre.

Devant et derrière la caméra

HBO a donc décidé d'adapter le jeu vidéo en série. Un choix judicieux étant donné le succès de l'œuvre aussi bien en termes de ventes que des retours de la presse spécialisée. Une suite The Last of Us Part II a d'ailleurs vu le jour en 2020 sur Playstation 4 et a bouleversé encore plus les joueurs.

Dans cette adaptation, Joel et Ellie sont interprétés par Pedro Pascal (The Mandalorian) et Bella Ramsey (Game of Thrones). Il y a également Gabriel Luna dans le rôle de Tommy, le frère de Joel, Merle Dandridge dans celui de Marlene, et Anna Torv pour incarner Tess, la compagne de Joel. Sans oublier Storm Reid qui interprète Riley, présentée aux joueurs dans le chapitre additionnel Left Behind. Enfin, à la création du show, on retrouve Craig Mazin, remarqué avec Chernobyl, et Neil Druckmann.

Une série qui s'adresse à tous

La série The Last of Us se montre extrêmement fidèle au matériau d'origine. On a là un exemple parfait de tout l'intérêt du format pour adapter des jeux vidéo. Alors que le cinéma a rarement convaincu dans ce domaine, la série, par sa durée plus longue, permet de mieux faire honneur aux œuvres adaptées sans forcément tomber dans le fan service.

The Last of Us ©HBO

Ainsi, The Last of Us ne s'adresse pas uniquement aux connaisseurs du jeu, mais à un public large. Dès la longue introduction de l'épisode 1, tout est fait pour à la fois reproduire des scènes du jeu et pour y ajouter davantage d'éléments pour permettre au spectateur d'en apprendre encore plus sur l'origine du virus et sur les personnages.

Il ne faut alors pas longtemps pour le premier choc émotionnel, notamment grâce à un Pedro Pascal extrêmement juste. Sa collègue Bella Ramsey n'est pas en reste en adolescente méfiante, qui dévoilera ses souffrances du passé au fil du temps.

Pedro Pascal - The Last of Us ©HBO

Côté réalisation, la série embarque dans un univers sombre auquel on croit. Il faut dire que HBO n'a pas lésiné sur les moyens. The Last of Us captive immédiatement et alors que le premier épisode vient de débarquer sur Prime Video, la suite s'annonce riche en émotions (la musique de Gustavo Santaolalla va vous prendre à la gorge), en tension et en moments horrifiques.

The Last of Us est disponible en France sur Prime Video en US+24.