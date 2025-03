The Last of Us : de nouvelles images fortes pour la saison 2

Quelques semaines avant le début de sa diffusion, la saison 2 de "The Last of Us" se dévoile un peu plus dans une nouvelle bande-annonce qui nous offre un face-à-face entre Joel et Ellie.

Les nouveaux épisodes de The Last of Us bientôt dévoilés

Lancée en janvier 2023, la série The Last of Us reprend l’intrigue du jeu vidéo sur lequel elle est basée et nous fait donc suivre Joel et Ellie, un homme et une jeune fille qui se rencontrent dans un monde post-apocalyptique. Ensemble, ils entament un voyage à travers les États-Unis durant lequel ils vont tenter de survivre face à une multitude de dangers.

Après le triomphe de la première saison de The Last of Us, les nombreux fans de la série attendent de pouvoir découvrir sa suite depuis maintenant plus de deux ans. Heureusement, le show de HBO sera bientôt de retour. Avant cela, la chaîne américaine a dévoilé de nouvelles images des épisodes qui sortiront dans quelques semaines.

Joel et Ellie face-à-face dans les nouvelles images

La nouvelle saison de The Last of Us reprendra cinq ans après les événements de la première. Dans le trailer dévoilé, les deux principaux protagonistes semblent donc s’être adaptés à leur nouveau mode de vie. Mais ils vont pourtant devoir faire face à de nombreux nouveaux dangers, comme le montre la bande-annonce. Celle-ci se termine également avec une image forte. Celle d’une cassure dans la relation entre Joel et Ellie. Le premier semble avoir trahi une promesse qu’il avait faite à la seconde.

Cette bande-annonce nous permet aussi d’apercevoir certains des nouveaux arrivants dans la série. On y voit entre autres Jeffrey Wright ainsi que Joe Pantoliano, l’interprète du capitaine Howard dans la franchise Bad Boys. Les deux acteurs jouent respectivement Isaac et Eugene, un personnage brièvement apparu dans le jeu vidéo mais qui devrait avoir une plus grande importance dans la série.

La série de retour en avril

Depuis quelques semaines, on sait quand on pourra découvrir les nouveaux épisodes du show créé par Neil Druckmann et Craig Mazin. Ceux-ci commenceront leur diffusion le 14 avril prochain sur Max, la plateforme de streaming de HBO. Un épisode devrait sortir chaque semaine. En tout, ce nouveau chapitre sera composé de sept épisodes, contre les neuf de la première saison.

The Last of Us se poursuivra sans doute au-delà de ce deuxième chapitre. Et même du troisième. En février dernier, Craig Mazin a ainsi expliqué à Entertainment Weekly que la série devrait avoir plus de trois saisons. HBO devrait donc bientôt officiellement annoncer la saison 3, et pourrait même renouveler au même moment la série pour une quatrième saison.