The Last of Us : HBO prépare une série écrite par le créateur de Chernobyl

Craig Mazin, le créateur de la célèbre série «Chernobyl», prépare un nouveau projet choc : une adaptation du jeu vidéo « The Last of Us ». Ce classique du genre va en effet être retranscrit en série, produite par HBO.

En 2013, le monde du jeu vidéo reçoit un uppercut de taille : The Last of Us. Une proposition inédite dans un univers post-apocalyptique, où le héros doit faire face à une horde d’infectés. Neil Druckmann, le créateur, vient de confirmer qu’une série adaptée de son jeu est prévue. Il est lui-même impliqué dans le projet qui sera dirigé par Craig Mazin, l’homme derrière l’excellente série Chernobyl. Sacré duo.

Un projet de dingue

L’écrivain et directeur créatif du jeu Neil Druckmann travaillera avec Craig Mazin pour donner vie à cette série. Evan Wells, le président de Naughty Dog, le studio californien qui a développé le jeu vidéo, sera également de la partie. Ce sera la toute première série télévisée de PlayStation Productions. Craig Mazin, passionné par le jeu, s’est lui même étendu sur cette révélation, dans des propos rapportés par The Hollywood Reporter :

Neil Druckmann est sans conteste le meilleur écrivain travaillant dans le monde des jeux vidéo. The Last of Us est un chef-d’œuvre. Adapter ce travail est un de mes rêves depuis des années, et je suis extrêmement honoré de le faire, surtout en partenariat avec Neil.

La série est donc entre de bonnes mains. Et Neil Drukmann en est bien conscient, il précise également :

Dès la première fois où je me suis assis pour parler avec Craig, j’ai été époustouflé par son approche de la narration et sa compréhension de The Last of Us. Avec Chernobyl, Craig et HBO ont créé un chef-d’œuvre tendu, déchirant et émouvant. Je ne pouvais pas penser à de meilleurs partenaires pour donner vie à l’histoire de The Last of Us.

The Last of Us est une référence dans le milieu du jeu vidéo. Il a remporté de nombreux prix comme celui du « meilleur jeu de l’année ». Il a été vendu à plus de 17 millions d’exemplaires dans sa version originale sur PlayStation 3.

Cette association devrait être la première d’une longue série. Selon Chris Parnell, coprésident de Sony Pictures Television Studios, en cas de succès, il retravaillera avec PlayStation à l’avenir pour nous offrir de nombreuses adaptations. Pour rappel, le jeu The Last of Us Part II est attendu le 29 mai prochain sur PlayStation 4.