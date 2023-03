The Last of Us : la fin de la saison 1 a failli être différente

La série HBO "The Last of Us", adaptée du célèbre jeu vidéo, vient de proposer son épisode final aux spectateurs. Le cocréateur du programme Craig Mazin a révélé en interview que ce dernier volet aurait pu se conclure autrement.

The Last of Us : l'amour au temps des infectés

Récit résolument dystopique, The Last of Us s'articule en grande partie autour des relations humaines. Le personnage principal, Joel (Pedro Pascal), un homme au passé tragique, tente de survivre dans un monde désormais peu attrayant. La Terre est ainsi gangrenée par les "infectés", à la suite d'une terrible contamination par un champignon. Seulement, le protagoniste est remis en mouvement quand on lui confie une mission des plus importantes : faire voyager Ellie (Bella Ramsey) , une adolescente ô combien importante, à travers les Etats-Unis.

Joel ne tarde pas à comprendre pourquoi cette dernière est si spéciale aux yeux des Lucioles, aka les révolutionnaires contestant la dictature mise en place par le gouvernement depuis le début de la pandémie. Ellie, malgré le fait qu'elle a été mordue par un infecté, ne se transforme pas. La jeune fille représente dès lors une formidable lueur d'espoir pour toute l'humanité.

Tout pour sa fille

À l'issue de The Last of Us, Joel et Ellie atteignent enfin leur destination. L'occasion pour eux de retrouver Marlene, qui, comme nous l'apprend un flash-back, connaissait très bien la mère de l'adolescente. Sitôt Joel et Ellie arrivés, l'adolescente doit subir une intervention chirurgicale. La malheureuse l'ignore, mais elle n'est nullement supposée survivre à l'opération. Une brutale réalité que Marlene révèle à Joel, avant de le faire raccompagner hors de la structure. Mais c'était sans compter sur l'amour que ce dernier porte désormais à Ellie, sa fille de substitution. N'écoutant que son cœur, Joel se rebelle et finit par tuer tous ceux qui se trouvent entre lui et sa protégée, y compris le médecin qui doit l'opérer. L'homme quitte ensuite les lieux, Ellie dans ses bras, rappelant la déchirante scène de la mort de Sarah dans l'épisode 1.

Marlene (Merle Dandridge) - The Last of Us ©HBO

Arrêté par Marlene avant qu'il n'ait le temps de prendre la fuite, le discours de cette dernière ne convainc pas Joel, qui la tue pour s'assurer qu'elle ne cherchera pas à retrouver Ellie. Quand l'intéressée se réveille de son anesthésie quelques heures plus tard, il lui ment effrontément. Après une seconde tentative, elle semble accepter le récit de Joel, qui affirme notamment qu'aucun vaccin ne peut être trouvé.

Une fin encore plus amère

Comme le révèle Craig Mazin à GQ, le cocréateur de la série, cette séquence finale aurait pu être différente. Il a expliqué que le réalisateur de l'épisode avait suggéré une autre configuration. Une version "plus longue et triste" dans laquelle Ellie, plutôt que de lever les yeux vers Joel, aurait répondu "OK", avant de tourner les talons. On aurait alors vu les deux personnages progresser dans la même direction, sans vraiment savoir s'ils avançaient ensemble ou non.

The Last of Us ©HBO

Lors de cette interview, Craig Mazin a expliqué s'être beaucoup questionné, et ce, avec Neil Druckmann et les autres auteurs, sur la fin de la première saison. Tous craignaient la réaction des fans du jeu. Aussi, ils ont choisi de conclure la salve d'épisodes comme le premier opus de The Last of Us. Le scénariste a d'ailleurs ajouté que le dernier plan sur Ellie, qu'il qualifie de "moment suspendu" témoigne de l'interrogation suivante : que ressent vraiment la jeune fille ?