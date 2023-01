The Last of Us : la presse américaine s'enflamme sur la série HBO

"The Last of Us" débutera aux Etats-Unis le 15 janvier. La presse américaine a pu découvrir les premiers épisodes en avance et les retours sont particulièrement élogieux.

La série de ce début d'année

La série The Last of Us fait partie des très grosses attentes de cette année du côté des séries. Produite par HBO, il s'agit de l'adaptation du jeu éponyme sorti en 2013 sur Playstation 3. Celui-ci est considéré comme un véritable chef-d'œuvre, notamment grâce à son scénario éprouvant et ses personnages aussi complexes qu'attachants. The Last of Us a eu un succès important et donné lieu en 2020 à une suite très attendue et tout aussi remarquable.

The Last of Us ©HBO

Pour rappel, le récit se déroule dans un univers post-apocalyptique. Un virus se développe à partir d'un champignon et rapidement le monde bascule alors que les humains se transforment en créatures violentes et mortelles. Après quelques années, on retrouve Joel, un des survivants et premier personnage que le joueur incarne. Avec lui s'ajoute Ellie, une adolescente que Joel doit amener aux Lucioles, un groupe opposé au régime militaire et qui cherche un vaccin à ce virus.

Pour ce qui est de la série, HBO a engagé Craig Mazin. Le créateur avait déjà marqué les esprits avec l'excellente Chernobyl, aussi sur HBO. Pour l'accompagner et assurer que l'adaptation soit fidèle au jeu, le créateur du jeu Neil Druckmann a également participé à la production. Un choix qui semble avoir été payant si on en croit les premiers retours sur The Last of Us.

La presse américaine dithyrambique

Alors que la série sera diffusée aux Etats-Unis à partir du 15 janvier, la presse américaine a pu découvrir en avance les premiers épisodes. Le site Rottentomatoes, qui regroupe pour le moment une trentaine de critiques de The Last of Us, affiche un score impressionnant de 100%. Toutes les critiques sont donc particulièrement élogieuses envers le show.

Beaucoup de journalistes mettent en avant la qualité de l'adaptation depuis le jeu vidéo. C'est le cas de Collider, pour qui "The Last of Us est un récit phénoménal d'une histoire qui était déjà l'un des meilleurs récits jamais racontés dans un jeu vidéo", tandis que Slashfilm met en avant "une réalisation passionnante et axée sur les personnages". La journaliste du média américain précise que le show a de quoi ravir les fans, sans mettre de côté un nouveau public.

Bella Ramsey - The Last of Us ©HBO

Même son de cloche pour Empire qui y voit "la meilleure adaptation d'un jeu vidéo jamais réalisée", ce que partage également BBC.com. Et pour Daily Telegraph, "The Last of Us est un morceau de télévision rare : une adaptation qui donne envie de se précipiter et de jouer le jeu".

Pour ceux qui n'auraient pas joué au jeu vidéo, les retours sont également pertinents. Digital Spy écrit par exemple que la série est "vraiment effrayante, mais ce sont les moments calmes entrelacés qui vous saisiront le plus". On notera que plusieurs critiques évoquent des changements intéressants dans l'histoire pour "offrir une saison de télévision extraordinairement forte" (What I Watched Tonight). Enfin, Variety n'y va pas par quatre chemins en déclarant que The Last of Us "se retrouvera parmi les meilleures séries de la télévision".

Quand sera diffusée The Last of Us en France ?

C'est peu dire qu'on hâte de découvrir The Last of Us. Depuis l'annonce du développement de la série, et après les premières images, on sentait qu'HBO pouvait proposer quelque chose de qualité. Cela se confirme avec ces retours, même si on attendra de se faire notre propre opinion. Malheureusement, on ne sait pas encore quand cela sera possible en France.

Warner Bros. a confirmé que le show arrivera chez nous mais sans donner de date précise ni de diffuseur. On imagine que des négociations sont toujours en cours. Si pendant des années OCS avait les droits de diffusion des programmes HBO, ce n'est plus le cas depuis ce début d'année. D'ailleurs, peu de temps après la disparition d'HBO sur la chaîne française, Canal+ a de son côté annoncé avoir conclu un accord pour acquérir la chaîne d'Orange.

Il va donc falloir se montrer patient pour découvrir The Last of Us légalement. Espérons que la chaîne cryptée ou n'importe quel autre diffuseur français nous annonce très vite une bonne nouvelle à ce sujet.