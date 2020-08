The Last of Us : la série HBO ira plus loin que les jeux vidéo

L’adaptation en série de « The Last of Us » se précise. Le producteur du show est revenu sur ce projet ambitieux, en révélant notamment le processus méticuleux de développement de cette série basée sur le célèbre jeu vidéo.

The Last of Us : un jeu vidéo culte

En 2013, le monde du jeu vidéo est totalement chamboulé avec l’arrivée d’un classique instantané, avec la sortie de The Last of Us dans les bacs. Une proposition inédite dans un univers post-apocalyptique, où les héros doivent faire face à une horde d’infectés. Le jeu rencontre un succès monstre avec plus de 17 millions d’exemplaires vendus. Près de 7 ans après son lancement, le jeu est toujours considéré comme l’un des meilleurs de tous les temps.

En mars dernier, Neil Druckmann, le créateur du jeu vidéo, a annoncé qu’une adaptation en série était prévue. Il est lui-même impliqué dans ce projet qui sera dirigé par Craig Mazin, l’homme derrière l’excellente série Chernobyl. Sacré duo ! Le studio Naughty Dog, qui a développé le jeu vidéo, sera également de la partie. Enfin, la production de l’adaptation sera dirigée par PlayStation Production, qui se lance pour la première fois dans ce type de projet.

Le créateur veut rassurer ses fans

Dans une récente interview avec BBC Radio 5 Live, Craig Mazin a donné des détails de cette future adaptation de The Last of Us. Marzin, qui officiera comme scénariste et producteur, a assuré aux fans qu’ils n’avaient pas à s’inquiéter. Il rappelle que le projet est entre de bonnes mains car lui et le créateur du jeu Neil Druckmann prévoient d’étendre et d’améliorer l’histoire initiale, sans la dénaturer ou faire l’impasse sur certains éléments :

Je pense que les fans s’inquiètent lorsqu’une licence passe d’une main à l’autre. Ils ont peur que les nouveaux exploitants ne comprennent pas vraiment l’essence de la franchise, ou qu’ils vont la changer. Dans le cas présent, je le fais avec le gars qui a imaginé le jeu. Donc les changements que nous apportons sont conçus pour compléter et étendre les choses déjà établies. Non pour les annuler, mais plutôt pour les améliorer.

Craig Mazin n’a pas caché son enthousiasme, et est très heureux de participer à ce projet inédit et ambitieux :

Nous créons et nous réinventons également ce qui existe déjà pour le présenter sous un format différent. C’est une sorte de rêve devenu réalité pour moi. J’ai également un peu peur car beaucoup d’émotions sont liées à ce jeu. Je pense que je vais probablement aller me cacher dans un bunker pendant un certain temps, parce que vous ne pouvez pas rendre tout le monde heureux.

L’adaptation de The Last of Us abordera les événements du premier jeu avec la possibilité d’un contenu supplémentaire basé sur les prochains jeux. Cette adaptation sera notamment produite par Evan Wells, le président de Naughty Dog. Enfin, Sony Pictures Television distribuera cette future série, très attendue par les fans.