The Last of Us : la série va coûter encore plus cher que Game of Thrones !

Un premier épisode devenu culte, une suite parfois décriée et désormais une série HBO. L'univers de "The Last of Us" n'a pas fini de faire parler de lui. Cette adaptation sur le petit écran va employer des gros moyens financiers pour être à la hauteur des attentes.

HBO adapte le jeu culte

The Last of Us est une énième histoire de monde qui a sombré dans une ère post-apocalyptique. L'apparition d'un champignon a contaminé les gens, les transformant en zombies. Les survivants doivent s'adapter à un nouvel environnement dangereux et se méfier autant des infectés que des autres humains. Dans cet environnement, le joueur fait la rencontre de Joel et Ellie.

Le premier jeu vidéo est un véritable chef d'œuvre, quand le second a provoqué quelques déceptions (malgré des retours globalement positifs). HBO s'est associé avec le créateur des jeux, Neil Druckmann, et Craig Mazin (Chernobyl) pour sortir une adaptation sous forme de série. Dans les deux rôles principaux, on trouvera Pedro Pascal et Bella Ramsey. Le scénario devrait reprendre les principaux éléments du premier jeu mais il est tout à fait possible que des différences soient au programme.

Une production qui va coûter un beau paquet d'argent

Le tournage de la première saison de The Last of Us vient de débuter au Canada, à Fort Macleod. Damian Petti, président de The International Alliance of Theatrical Stage Employees vient de révéler des informations sur la production. Cinq directeurs artistiques sont concernés, ainsi qu'une armée de plusieurs centaines de techniciens. Après un préparation de six mois, les prises de vues vont aussi durer pendant plusieurs mois. Mais ce qui nous intéresse le plus, est le gros indice lâché sur le budget.

Je ne peux pas confirmer le budget officiel mais je vais dire que c'est le plus gros projet tourné au Canada. Ce projet va dépasser facilement les 10 millions de dollars par épisode. Donc il y aura des effets multiples sur notre économie.

The Last of Us ©Sony Computer Entertainment

La saison contiendra 10 épisodes, ce qui veut dire que le budget total sera au moins de 100 millions de dollars. Une enveloppe juste dingue, qui confirme une nouvelle fois que les séries peuvent et veulent rivaliser avec le cinéma. Pour donner un point de comparaison qui parlera à tout le monde, la dernière saison de Game of Thrones a coûté 15 millions par épisode. Sauf qu'il n'y en avait que six ! The Last of Us va donc dépasser la série culte mais ne jouera pas dans la même cour que Le Seigneur des anneaux prévue chez Amazon. Il se dit que le budget par épisode est de 40 millions de dollars et que la première saison coutera en tout 465 millions. Ce qui en fait la série la plus chère de tous les temps. Dans l'actualité récente, d'autres programmes populaires ont aussi pu profiter de budgets confortables. On pense en particulier à WandaVision et ses 225 millions de dollars (25 millions l'épisode).