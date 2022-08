The Last of Us : Pedro Pascal et Bella Ramsey se dévoilent enfin dans un teaser

HBO a dévoilé un aperçu des programmes à venir sur la plateforme HBO Max. Outre les prochaines saisons de "Succession" et "The White Lotus" ou encore l'attendue "The Idol", l'adaptation du jeu culte "The Last of Us" s'est révélée à travers une vingtaine de secondes de vidéo.

The Last of Us : l'adaptation du jeu culte se dévoile

Dix ans après la sortie du jeu, l'adaptation de The Last of Us débarquera sur les écrans en 2023. Un programme pensé par Neil Druckmann, scénariste de l'oeuvre originale et de The Last of Us : Part II, ainsi que par Craig Mazin, créateur de Chernobyl, où Pedro Pascal prête ses traits à Joel tandis que Bella Ramsey incarne Ellie. Ces protagonistes évoluent dans des États-Unis décimés par une pandémie provoquée par un champignon nommé le cordyceps.

Un parasite qui a contaminé, tué ou transformé plus de la moitié de l'humanité. Les infectés connaissent plusieurs stades d'évolution, devenant ainsi des coureurs, des rôdeurs, des claqueurs et enfin des colosses. Des créatures que Joel et Ellie devront affronter pour survivre dans cet univers post-apocalyptique.

The Last of Us ©HBO

Les personnages de Bill (Nick Offerman) et Frank (Murray Bartlett) apparaissent également dans une vidéo promotionnelle mise en ligne par HBO, où Joel apprend à Ellie à se servir d'une arme et où l'héroïne pourchassée doit justement faire feu. Anna Torv, Merle Dandridge et Gabriel Luna complètent la distribution de The Last of Us, à découvrir l'an prochain.

De nombreux programmes attendus sur HBO Max

Outre cette série, cette vidéo met également en avant de nombreux autres projets attendus sur la plateforme HBO Max. Les prochaines saisons de The White Lotus, His Dark Materials : À la croisée des mondes, Industry, Avenue 5, Succession ou encore Winning Time : The Rise of The Lakers Dynasty s'offrent un court aperçu.

Parmi les nouveautés, elle présente notamment The White House Plumbers avec Woody Harrelson et Justin Theroux, qui reviendra sur le cambriolage à l'origine du scandale du Watergate, mais aussi Love & Death, où Elizabeth Olsen prête ses traits à la tristement célèbre tueuse à la hache Candy Montgomery. Des images à retrouver en tête d'article ou ci-dessous.