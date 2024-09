The Last of Us : une première bande-annonce violente et tragique pour la saison 2

La première bande-annonce de "The Last of Us" saison 2 a été dévoilée. La suite de la série portée par Pedro Pascal et Bella Ramsey arrivera sur Max en 2025.

The Last of Us : la suite s'annonce intense

Lancée en janvier 2023, The Last of Us a été un succès important pour HBO et la plateforme Max. La série a largement convaincu le public, et pas uniquement les adeptes du jeu vidéo à l'origine du show. Malheureusement, la saison 2, qui a été rapidement confirmée, a pris du retard. Déjà que sa production est de grande envergure, les grèves des scénaristes et des acteurs fin 2023 n'ont pas aidé. Résultat, il faudra attendre 2025 avant de pouvoir découvrir la suite de l'aventure post-apocalyptique de Joel et Ellie. Une suite très attendue puisque la saison précédente s'est terminée par une scène sanglante. Joel décidant de tuer les Lucioles pour sauver Ellie, plutôt qu'elle ne soit sacrifiée pour fabriquer un vaccin au virus.

Quelques semaines après avoir dévoilé un court teaser au sein d'une bande-annonce réunissant les futurs programmes de Max, la plateforme de streaming a offert aux fans un trailer (en une d'article) digne de ce nom. D'une durée d'environ 2 minutes, la vidéo promotionnelle de The Last of Us présente de nombreux éléments qui parleront avant tout aux connaisseurs du jeu.

Les nouveaux visages de la saison 2

Il y aura en effet dans cette saison 2 des nouveaux visages, comme celui d'Isabela Merced (Alien: Romulus) qui incarnera Dina dans la série, ou encore celui de Catherine O'Hara. On peut également voir sur ces images Kaitlyn Dever devant une tombe et les larmes aux yeux. Cette dernière jouera Abby dans les prochains épisodes. Un personnage très important qu'on peut voir se confronter à une horde de zombies.

The Last of Us saison 2 ©Max

On n'en dira pas plus pour éviter de spoiler le public qui n'a pas joué au jeu vidéo. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ces images annoncent une saison 2 encore très fidèle à l'œuvre d'origine. On notera enfin la violence de certaines images (un homme nu, enchaîné et qui a été battu), l'émotion de Joel ou encore l'apparition de nouvelles créatures bien flippantes que devrait affronter Ellie.

Max a confirmé la diffusion de la saison 2 de The Last of Us pour 2025, mais sans donner davantage de précision sur la date.