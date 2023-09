The Last of Us saison 2 : excellente nouvelle pour le retour de la série

Avec le dénouement imminent de la grève des scénaristes à Hollywood, le développement de films et séries va pouvoir reprendre. Une bonne nouvelle, et l'occasion pour Craig Mazin de faire le point sur la saison 2 de sa série à succès "The Last of Us".

The Last of Us, éclaircies à l'horizon

Grand succès de HBO, diffusé en France sur Prime Video, la série The Last of Us a conclu sa première saison couverte d'éloges méritées. À peine sa diffusion entamée en janvier 2023, une deuxième saison de l'adaptation télévisée du célèbre jeu vidéo était officialisée. Mais quant à savoir quand on pourrait poser les yeux dessus, aucune information n'avait filtré à ce sujet. Et l'horizon s'est obscurci quand les scénaristes d'Hollywood, réunis au sein de la Writers Guild of America (WAG), sont entrés en grève au début du mois de juin. Mais maintenant que les scénaristes semblent avoir trouvé un accord avec les studios, cela signifie que le développement des scénarios peut reprendre. L'occasion pour Craig Mazin, co-créateur et showrunner de la série, d'annoncer une bonne nouvelle concernant la saison 2.

The Last of Us ©Prime Video

Les scénaristes reprennent l'écriture

C'est ainsi sur le réseau social Threads que Craig Mazin s'est exprimé, déclarant être enthousiaste à l'idée de retourner à la table de travail.

Très fier de la WGA et de ses membres, et enthousiaste de se remettre au boulot sur la saison 2 de "The Last of Us". La grève n'a pas encore été officiellement levée, mais à la seconde où c'est fait, on se remet à l'action !

Devant l'emballement des fans, qui ont d'abord lu "action" dans le sens où le terme lance une séquence de tournage, Craig Mazin a précisé sa formule. En effet, il écrit dans un second message que : "le mot "action" dans mon dernier post a été mal interprété en "tournage". Nous reprenons l'écriture ! J'espère avoir bientôt une update concernant le début du tournage".

Il va donc falloir se montrer encore patient mais, au moins, la machine est relancée !