The Last of Us : un réalisateur primé à Cannes pour la série HBO

HBO a annoncé avoir trouvé le réalisateur du pilote de la série "The Last of Us", adaptée du jeu vidéo du même nom. Il s'agit de Kantemir Balagov, metteur en scène russe du film "Une grande fille".

The Last of Us : une œuvre percutante

The Last of Us est un des plus grands jeux vidéo de l'histoire. Tout simplement. Le jeu a déjà fait sensation par sa technique, que ce soit sa jouabilité, sa direction artistique ou ses graphismes ultra détaillés. Mais là où le jeu a fait le plus fort, c'est au niveau de sa narration. Beaucoup de jeux peuvent se vanter d'avoir l'un ou l'autre, mais cette production signée Naughty Dog a fait un sans-faute. Son scénario palpitant était un modèle du genre, n'allant jamais dans la facilité et n'épargnant jamais le joueur dans son approche psychologique travaillée des personnages.

The Last of Us ©Naughty Dog

Le jeu se déroule dans un futur proche post-apocalyptique. Les hommes sont victimes d'une spore venue d'un champignon qui, s'il est respiré, les transforme en sorte de zombie. Le virus touche en effet le cerveau et rend les infectés agressifs et violents alors que le corps se transforme petit à petit en un hybride plante/humain. L'infection finit par toucher le monde entier et dévaste l'humanité. Les survivants s'enferment dans des villes en ruines entourées de barricades. C'est dans ce climat de fin du monde que Joel, un homme cinquantenaire au passé dramatique devenu mercenaire, accepte une mission qui semble toute simple. Il doit amener Ellie, une jeune ado, au Massachusetts State House de Boston. Ce qui commence comme une mission de routine devient très rapidement une guerre pour la survie de l'humanité.

Quand on joue au jeu, on est renversé par la force de la narration et on sent que Neil Druckmann, le créateur, a été très influencé par le cinéma. On se dit même que le jeu ferait un super film, voire une série. Joie de l'adaptation, The Last of Us deviendra justement prochainement une série. On connait aujourd'hui le nom de celui qui mettra en scène le pilote.

Au nom de l'indépendance

HBO produira et diffusera la série The Last of Us, une chaîne qui est d'habitude plutôt une promesse de qualité. Elle sera de plus écrite par Craig Mazin, le créateur de Chernobyl, avec la participation de Neil Druckman. Nous avons donc de plus en plus de raisons de nous réjouir. Les épisodes devaient être au départ mis en scène par Johan Renck, réalisateur de tous les épisodes de Chernobyl, mais ce dernier a finalement jeté l'éponge.

The Last of Us ©Naughty Dog

Nous apprenons effectivement aujourd'hui de la part de nos confrères du Hollywood Reporter que son successeur a été trouvé. Il s'agit de Kantemir Balagov. Bien qu'âgé de seulement 29 ans, le Russe a déjà plusieurs fois marqué les esprits avec son cinéma brut et sa patte artistique particulière.

Véritable prodige, le Festival de Cannes l'a honoré deux fois. Il y remportait en 2017 le prix FIPRESCI de la compétition Un Certain regard avec Tesnota. Deux ans plus tard, dans la même compétition en sélection avec Une grande fille, il remportait le prix de la mise en scène. Ce long-métrage dramatique et psychologique raconte les traumatismes de deux amies survivantes de la Seconde guerre mondiale. On pourrait presque y trouvait un parallèle avec le thème principal du jeu The Last of Us. Joel et Ellie sont eux aussi des survivants de ce qui ressemble là aussi à une guerre.

Une grande fille ©Non-Stop Production

Le choix de Balagov est donc en parfaite adéquation avec l'exigence que l'on espère tous de cette adaptation. Maintenant, on attend avec impatience l'annonce du casting !