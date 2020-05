The Luminaries : découvrez la bande-annonce de la nouvelle série avec Eva Green

Si vous avez aimé Eva Green dans le rôle de Vanessa Ives dans la série Penny Dreadful, vous adorerez certainement son prochain rôle dans la mini-série de la BBC Two The Luminaries, adapté du best-seller d'Eleanor Catton paru en 2013. Découvrez la bande-annonce ci-dessus.

Quatre ans après l'arrêt de la série Penny Dreadful dans laquelle elle tenait le rôle de la si passionnante Vanessa Ives, la non moins passionnante Eva Green sera bientôt de retour sur notre petit écran dans la mini-série d'époque The Luminaries.

Adapté du roman éponyme d'Eleanor Catton paru en 2013, les six épisodes se situent en 1865, lors de la ruée vers l’or en Nouvelle-Zélande. On y suivra Anna Wetherell, une jeune aventurière intrépide interprétée par Eve Hewson, récemment arrivée d’Angleterre pour débuter une nouvelle vie. Là bas, elle croisera la route d’hommes et de femmes dont les destins singuliers la conduiront à faire face à un monde fait de mystères, d’amour, de magie et de complots.

Eva Green de son côté interprète Lydia Wells, une femme décrite dans le roman comme étant une grande séductrice, et surtout manipulatrice, qui n'hésite pas à mentir et piéger les autres pour obtenir ce qu'elle souhaite. Douée aux jeux, elle prend également des jeunes femmes sous son aile pour en faire des prostituées, ce qui sera le cas d'Anna.

Tournée l'été dernier en Nouvelle-Zélande, The Luminaries se dévoile aujourd'hui avec une première bande-annonce à la photographie léchée, qui laisse entrevoir de superbes décors et costumes.

Alors que le premier épisode devait être montré en France en mars à l'occasion du festival Series Mania malheureusement annulé en raison de la pandémie de Covid-19, il sera dévoilé le 17 mai prochain à la télévision neo-zélandaise, avant d'arriver sur la BBC Two plus tard dans l'année. Aucun diffuseur français n'a encore été annoncé.