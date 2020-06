The Madalorian saison 2 : Bryce Dallas Howard dirigera un autre épisode

La série Star Wars "The Mandalorian" revient sur Disney+ en octobre prochain pour une seconde saison. La liste des réalisateurs commence à être connue en grande partie et sur celle-ci sera aussi inscrit le nom de Bryce Dallas Howard, qui a déjà signé un épisode de la première saison.

Bryce Dallas Howard continue sur The Mandalorian

Lors d'une interview pour Collider afin de parler de son documentaire Dads (sur Apple TV+), Bryce Dallas Howard a confirmé qu'elle avait réalisé l'un des épisodes de la saison 2 de The Mandalorian. La série Star Wars se déroule après la chute de l'Empire et met en scène Mando, un chasseur de primes. Une série que Bryce Dallas Howard connaît déjà puisqu'elle était derrière l'épisode 4, Sanctuary. Un segment vraiment bon dans lequel Mando et Cara apprenaient à se connaître alors qu'ils venaient en aide à un petit village de pécheurs en péril. L'épisode faisait le job au niveau du spectacle mais c'est plus pour autre chose qu'on le retiendra. La manière dont Bryce Dallas Howard filmait Mando et toute sa description de cette petite communauté.

Des beaux noms à la réalisation et au casting de la saison 2

Bryce Dallas Howard n'est pas la seule à faire son retour sur la saison 2. Jon Favreau (qui est également le créateur) va réaliser au moins un épisode, tout comme Dave Filoni et Rick Famuyiwa. Pas de Taika Waititi cette fois, à cause d'une incompatibilité d'emploi du temps. Dommage, on aurait adoré le revoir à l'oeuvre... La liste des réalisateurs pour The Mandalorian n'en reste pas moins très belle, avec les ajouts de Robert Rodriguez et Peyton Reed, ainsi que Carl Weathers qui s'est essayé à l'exercice alors qu'il détient le rôle de Greef Karga.

La saison 2 de The Mandalorian va remettre au centre de la narration la relation entre Mando et Baby Yoda, pendant que le méchant Moff Gideon deviendra la menace principale. On y retrouvera les principaux protagonistes avec lesquels on a fait connaissance mais des nouveaux rejoindront la fête. Et The Mandalorian a attiré du beau monde, avec Rosario Dawson en Ahsoka Tano, Timothy Olyphant, Temuera Morrison, Michael Biehn en chasseur de primes et Katee Sackhoff en Bo-Katan Kryze.

Rien de ces prochains épisodes n'a encore été montré par Disney, la promotion ne devrait plus tarder car la diffusion sur la plateforme Disney+ reste toujours programmée pour octobre prochain. On a pu avoir des craintes à cause de la pandémie mais la saison ne subira pas de retard. Tant mieux ! Maintenant, on attend la première bande-annonce.